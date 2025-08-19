Институциите стануваат транспарентни – информациите ќе бидат достапни на веб-страниците

На денешната седница на Владата, по предлог на заменик-претседателот на Владата Арбен Фетаи, беа усвоени важни одлуки за зајакнување на транспарентноста и отчетноста на државните институции.

Според анализата на спроведувањето на Стратегијата за транспарентност 2023–2026,

координирана од кабинетот на вицепремиерот Фетаи, произлегува дека претходната влада

СДСМ-ДУИ реализирала само една активност од 24 мерки и 56 активности предвидени во

акцискиот план на стратегијата.

Со денешните одлуки, Владата го задолжи работното тело за спроведување на Стратегијата за

транспарентност 2023–2026 во рок од 7 дена да подготви измени на акцискиот план, со

утврдување нови рокови и надлежни институции за реализација на активностите.

Меѓу преземените мерки, се издвојуваат три:

 Министерствата и органите на државната управа во рок од 45 дена ќе ги објават сите

информации од одговорените барања за пристап до информации од јавен карактер,

анонимизирани, почнувајќи од 24 јуни 2024 година.

 Органите на државната управа кои немаат веб-страници, ќе ги креираат во рок од 90 дена.

 Министерствата и другите државни органи ќе ги објават на своите веб-страници

внатрешните постапки за јавни набавки.

Институционалната транспарентност е врвен приоритет на оваа Влада. Ќе продолжиме да ја

третираме оваа прашање со максимална сериозност, со цел да изградиме отворена и отчетна

администрација кон граѓаните, објави Фетаи.