Инклузивен натпревар во кошарка во колички кај „Авионче“ во Ново Лисиче
На новото кошаркарско игралиште кај „Авионче“ во населбата Ново Лисиче, синоќа се одржа инклузивен натпревар во кошарка во колички, организиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со Здружението за спортски активности на лица со телесен инвалидитет – Кошаркари во колички „ХОУП СПОРТ“ Скопје.
Настанот се реализираше како интерактивна платформа за промоција на еднаквите можности и инклузија во спортот.
На теренот излегоа две екипи на кошаркари во колички. Играчите на теренот покажаа дека страста кон играта и тимскиот дух се заеднички јазик што ги надминува сите бариери.
Присутните имаа можност да научат повеќе за правилата на кошарката во колички, за техничките вештини како водење на топка и шутирање, како и за специфичните физички предизвици со кои се соочуваат спортистите.
Во рамките на настанот, директорката на Националната агенција Ана Михајлов, градоначалникот на Општина Аеродорм, Дејан Митески и евроамбасадорот Михалис Рокас остварија средба со кошаркарите и останатите учесници, давајќи директна поддршка на оваа иницијатива која ја промовира социјалната кохезија. Низ разговор, учесниците ги споделија своите лични искуства, предизвици и придобивките што спортот ги носи во нивните животи.
Овој настан е дел од заложбите на Националната агенција за градење на поинклузивно општество, каде што секој поединец, без оглед на своите можности, е охрабрен да биде активен учесник во јавниот и спортскиот живот.