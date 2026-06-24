Инфантино за паузите за вода: Тие не генерираат дополнителни приходи за ФИФА

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, објасни зошто паузите за вода се воведени на сите натпревари од Светското фудбалско првенство во 2026 година.

– Главната причина е топлината, но исто така мора да разбереме дека во натпреварување како Светското првенство, кое се одржува во текот на 39 дена, тимовите потенцијално можат да одиграат осум натпревари во тој период, па затоа можноста за малку одмор е клучна. Уште поважно е за нас да се осигураме дека сите тимови се изложени на исти услови во секој натпревар. Тешко е да се прифати ситуација во која тренерот може да влијае на играта и да прави прилагодувања само затоа што е потопло во еден натпревар, а да нема иста можност во друг, каде што температурата е малку пониска. Сакаме да обезбедиме еднакви услови за сите, поради што овие паузи се воведени во секој натпревар. Тие не генерираат дополнителни приходи за ФИФА, бидејќи сите комерцијални договори се потпишани однапред. Затоа, за нас, ова не е финансиско прашање. За нас, ова е чисто спортско прашање. До последните секунди од натпреварот, играчите напаѓаат и остануваат активни. Можеби – или можеби не – ова делумно се должи на оваа кратка пауза што ја добиваат играчите, по што можат да се вратат на теренот и да покажат што се способни, изјави Инфантино за американските медиуми.

Паузите се одржуваат во 22. и 67. минута и траат три минути. Ова време се додава на продолжението на крајот од секое полувреме. Оваа постапка се користи за прв пат на едно Светско првенство.

Неколку селектори ги критикуваа паузите за освежување со објаснување дека целосно се менува текот на натпреварот.