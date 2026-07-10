Идната недела Украина и Молдавија ќе отворат по два кластера во преговорите со ЕУ, а Црна Гора и Албанија ќе затворат по три

10/07/2026 16:06

 

Четири земји-кандидатки за ЕУ ​​треба да постигнат постепен напредок во нивните кандидатури за пристапување следниот вторник, непосредно пред летните паузи во Брисел.

Се очекува Украина и Молдавија да го отворат вториот од шесте кластери реформи, што ги опфаќа надворешните односи и надворешната политика, иако многу земји од ЕУ се надеваа дека Киев ќе напредува понатаму.

Во меѓувреме, Црна Гора (најдобрата во својата класа) и Албанија, уште еден фаворит, имаат за цел да затворат по три поглавја. Црна Гора треба да затвори поглавја за политиката на конкуренција, царинската унија и транспортната политика, во исчекување на конечното одобрување од националните влади на ЕУ.

Албанија е насочена кон науката и истражувањето, образованието и културата и надворешните односи.

Македонија никаде не споменува во овие планови на ЕУ. Од неа, како што нагласи и комесарката за проширување, Марта Кос, во Скопје останува условот да ги заврши уставните измени, а потоа да се најде во плановите на ЕУ за напредок во преговорите.

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