И тие што го подржуваа се радуваат на оставката на Сарафов: Обвинителска драма на бугарски начин

„Големиот ризик е идниот бугарски премиер Румен Радев да замени една судска номенклатура со друга за да го освои судството, како што го освоија оние пред него“, предупреди за Медиапул софиски обвинител, денес по оставката на државниот обвинител Борислав Сарафов. Тој потсетува дека во текот на изминатите две децении, голем број влади се сменија ветувајќи борба против корупцијата, но сè секогаш завршуваше со заострување на контролата врз судството.

Преостанатите судии во Бугарија, кои се сè помалку критични, со страв ги следат политичките промени во Софија, кои брзо би можеле да го претворат реформистичкиот подем во пресметка со незгодните. Ова се чини како многу поголем ризик за Бугарија отколку претпоставките, на пример, дека земјата би можела да се сврти кон Русија.

Бугарија доживува невидена криза во правдата, при што клучните институции се прогласени за целосно или делумно нелегитимни. Генералниот обвинител, Борислав Сарафов, се сметаше за целосно нелегитимен, а Врховниот судски совет (ВСС) и Судскиот инспекторат работат со намалени овластувања поради нивните одамна истечени мандати. Ова е едната страна на медалот. Во исто време, кривичниот судија Емил Дечев успеа да покаже за два месеци дека Министерството за внатрешни работи може да работи и да го спречи масовното купување гласови.

Бугарското судство се соочи со невидена ситуација откако Врховниот и Уставниот суд го прогласија Сарафов за нелегитимен, но тој одби да се покори и остана во својата канцеларија во Судската палата. „Прогресивната Бугарија“ ја направи борбата против олигархијата и судските реформи основа на својата кампања, што доведе и до апсолутно мнозинство во парламентот. Сега Радев мора да одлучи што да прави, бидејќи неговиот прв потег ќе биде поврзан со судството. Апсолутниот тест е како „Прогресивна Бугарија“ ќе пристапи кон отстранувањето на Сарафов и изборот на нов Врховен судски совет. Решавањето на овие две прашања ќе покаже како Румен Радев има намера да ја спроведува власта – како реформатор или како личност која има намера да создаде свој статус кво.

„За многу обвинители, ситуацијата со ова раководство на обвинителството е веќе неприфатлива“, изјави Врховниот обвинител за медиумите, но додаде дека клучниот тест е „како политичарите ќе му пристапат на Сарафов“.

Едно е речиси сигурно, следниот Врховен судски совет ќе го тргне Сарафов од судскиот систем, што само ќе ја засили строгата дијагноза за состојбата на бугарскиот правосуден систем. Уште пошокантно е што тој ќе стане вториот разрешен генерален обвинител по отстранувањето на Иван Гешев во 2023 година. Убедливата изборна победа на „Прогресивна Бугарија“ и можностите за постигнување уставно мнозинство со „Продолжуваме со промената – Демократска Бугарија“ не му даваа на сегашниот шеф на обвинителството никаква шанса да се држи. И дури и ако ПП-ДБ одлучи да се повлече од Радев, Бојко Борисов со задоволство ќе се обиде да му помогне на поранешниот претседател заедно да го обликуваат нашиот нов судски систем. Значи, ќе има нов Врховен судски совет, прашањето е како ќе изгледа. Ќе има и нов генерален обвинител, но дали ќе добиеме уште еден ист?

Од ходниците на Судската зграда во Софиј, сè уште се сеќаваат на заканата на поранешниот втор човек во ГЕРБ, Цветан Цветанов, дека „забите ќе испаднат во судството“. Во тоа време, тоа беше директно упатено до претседателот на Врховниот касациски суд, Лазар Груев, кој го повика Цветанов да „молчи“ и да не го напаѓа судот.

Во 2010 година, тогашниот моќен вицепремиер го активираше Министерството за внатрешни работи со брутални постапки и јавни навреди против судиите, а во исто време започна и индустриска култивација на „нашите кадри“ во системот. Овој процес ескалираше со создавањето на Специјализираниот суд и обвинителството, кои беа инкубатори за култивирање измамници како Петјо Еврото и Нотарот. Затоа, многумина во правосудството се плашеа од насилни дејствија против Борислав Сарафов, бидејќи тоа ќе направеше новата влада да изгледа силна и решителна во очите на голем дел од граѓаните, но застрашувачки полициска во очите на судиите. А, разумните реформи не можат да се направат со страв.

„Многу колеги се задоволни, но во исто време постои и загриженост, бидејќи кадровската политика на Радев во Уставниот суд и Советот за електронски медиуми не инспирира многу оптимизам“, изјавил судија од Софија за „Медиапул“. Во следните неколку недели, многу од картите на новите клучни играчи на врвот на власта во Софија ќе бидат симнати.

Му се закануваа и со насилно блокирање на канцеларијата!

Барање за физичко блокирање на пристапот на Борислав Сарафов до неговата канцеларија во Судската зграда поднесе Иван Демерџиев, кој е водечка фигура во „Прогресивна Бугарија“ за прашања од Министерството за внатрешни работи и судството.

Пред Сарафов да се повлече од функцијата за која одамна му истече мандатот, најверојатно новиот вицепремиер го критикуваше сегашниот вршител на должноста министер за правда Андреј Јанкулов за неговиот „мек пристап“ кон Сарафов.

„Сарафов мора категорично да биде веднаш отстранет. Не гледам зошто Јанкулов пишува објави на социјалните мрежи, тој е директор на Генералната дирекција „Безбедност“, што треба да го ограничи пристапот на Сарафов до неговата канцеларија, бидејќи неговиот мандат одамна истече“, изјави Демерџиев за БТВ.

„Врховниот касационен суд и Уставниот суд веќе пресудија дека Сарафов е нелегитимен, неговите постапки не само што се правно неподносливи, туку тој веќе една година ја узурпира власта таму. Ги знаеме сите постапки и ќе ги преземеме“, рече тој, додавајќи дека оваа ситуација „повеќе не може да се толерира“.

Сарафов беше главен обвинител три години. Сепак, голем број судски комисии го сметаа за нелегитимен откако истече шестмесечниот период во кој едно лице може да врши должност (до минатото лето). И покрај оваа одредба од Законот за правосудство, Сарафов остана на функцијата, а обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет, кој го назначи, го бранеше со сите сили. Откако стана министер за правда, Јанкулов двапати поднесе предлози за разрешување на Сарафов. Во првиот обид, обвинителскиот колегиум не одлучуваше за суштината и воопшто не заседаваше за вториот предлог, иако во меѓувреме Уставниот суд донесе одлука дека не може да има „постојан привремен генерален обвинител“.

Управата „Безбедност“, која е подредена на министерот за правда, е одговорна за редот во судниците. Покрај безбедноста, тие се вклучени и во придружба на притвореници, како и во заштита на судиите доколку се смета дека судија, обвинител или истражител е под закана. Обезбедувањето на Сарафов е исто така вработено во оваа управа.

И неодамнешните бранители на Борислав Сарафов – ГЕРБ и партијата на Дељан Пеевски ДПС- доживеаа катарза и сега се радуваат на неговата оставка. Острата промена на нивните ставови доаѓа по три години непроговорување против него и по сериозно губење на гласови на последните избори.

„Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но задоцнет личен чин“. Вака ГЕРБ ја коментираше оставката на до неодамна вршителот на должноста генерален обвинител. Пред тоа, истата партија, во партнерство соДПС, нареди разрешување на претходниот шеф на државното обвинителство, Иван Гешев. Покрај тоа, за време на изборната кампања, Борисов отворено го бранеше Сарафов, па дури и изјави дека нема да биде заменет. На пример, за време на посетата на Ајтос, неговите зборови беа:

„Тие имаат една тема: дали ќе го отстраните Сарафов? Порано беше Филчев, беше Цацаров. Тие сакаат генерален обвинител за да може да ги апси сите противници, како што докажаа. Судската реформа се состои само во назначување на свој човек за генерален обвинител… тоа нема да се случи.“

Претходно, Борисов тврдеше дека Сарафов е законски генерален обвинител, иако со гласовите на ГЕРБ беа усвоени амандмани со кои мандатот на носителите на оваа функција беше ограничен на шест месеци. Минатиот октомври, лидерот на партијата изјави дека за него Сарафов е законски избран, иако рокот истече во јули. Сега ГЕРБ, која со години не мрдна прст за избор на нов Врховен судски совет, инсистира на токму таква постапка во идниот парламент.

„Сега најважно е новото Народно собрание веднаш да започне со работа, за да можеме да избереме нов Врховен судски совет со широка согласност, што ќе гарантира професионален и транспарентен избор на нов генерален обвинител“, соопшти партијата на Фејсбук.

Еден ден претходно, ГЕРБ исто така побрза да се приклучи на редовите на борците против корупцијата. За време на еден партиски настан, градоначалникот на Стара Загора, Живко Тодоров, изјави: „ГЕРБ мора да го задржи својот десничарски профил, да го задржи својот антикорупциски профил. Ние мора да бидеме партијата што ги емитува токму овие пораки. Под никакви околности не треба да влегуваме во непринципиелни коалиции од сега па натаму, кои носат негативност и губење на довербата кај народот.“

„Антикорупцискиот профил“ на ГЕРБ низ годините се изразуваше во целосен неуспех да се справи со овој проблем.

„За ДПС е важно да се зачува поделбата на властите како гарант на демократијата. Промената на вршителот на должноста генерален обвинител е процес на спроведување на уставните и законските норми во независното судство и особено во обвинителството на Република Бугарија“, напиша исто така Пеевски.

„Правните норми“, односно шестмесечниот период, всушност се на сила повеќе од една година. Но, досега, ДПС не им обрна внимание. Што не го спречи Пеевски да изјави дека „ДПС отсекогаш го искажувала своето убедување дека демократијата е стабилна и безбедна кога се почитуваат Уставот и законите на земјата и поделбата на властите како гарант на демократијата, независноста и меѓусебната контрола на институциите.“

Иако Сарафов поднесе оставка од функцијата генерален обвинител, но сè уште е раководител на истрага. Оставката ја поднесе откако му беше даден експлицитен ултиматум од Иван Демерџиев („Прогресивна Бугарија“) и упатени апели од „Демократска Бугарија“. Отстранувањето на Сарафов, кој нелегално ја извршуваше функцијата од 21 јули минатата година, беше една од главните цели на вршителот на должноста министер за правда Андреј Јанкулов, кој исто така поднесе предлог за дисциплинско разрешување на привремениот генерален обвинител.

„Легалноста во управувањето со обвинителството е обновена. Ова не е нечија лична победа, добиена битка или исполнета кауза“, коментираше Андреј Јанкулов.

Убедливата изборна победа на „Прогресивна Бугарија“, која заедно со „Продолжување на промените – Демократска Бугарија“ има доволно гласови за да започне избор на нов Врховен судски совет, ја направи ситуацијата на Сарафов безнадежна. Три дена по изборите тој поднесе оставка, а пред тоа дури и му се заканија од „Прогресивна Бугарија“ дека може да биде исфрлен од функцијата со сила.

Во среда, Колеџот на обвинители ја назначи Вања Стефанова, долгогодишна обвинителка и поранешна заменик-шефица на Агенцијата за национална безбедност од времето на кабинетот „Орешарски“, за привремен генерален обвинител за максимум шест месеци.

По реконструкцијата, главното прашање е дали на Борислав Сарафов ќе му биде дозволено да ги извршува функциите директор на Националната истражна служба и заменик-генерален обвинител. Неговиот мандат истекува во 2027 година. Другата тема е дали ќе има политички притисок врз Колеџот на обвинители на Врховниот судски совет предвремено да ја отстрани Вања Стефанова, која е јасен продолжение на владеењето на Борислав Сарафов и Иван Гешев.

Ултиматумот на Демерџиев

„Што се однесува до Сарафов – денес е последна шанса да поднесе оставка!“, објави рано утрово идниот пратеник од „Прогресивна Бугарија“ Иван Демерџиев, кој е силниот човек во партијата на Румен Радев за прашања поврзани со правдата и Министерството за внатрешни работи. Фактот дека само два часа подоцна Сарафов поднесе оставка го покажува огромното политичко влијание што отсекогаш ја одредувало политиката на обвинителството зад сцената.

„Сакам многу јасно да им кажам на Сарафов и на обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет – времето за интриги заврши. Сарафов мора веднаш да си замине! И тој и Врховниот судски совет се должни да престанат да се однесуваат како штит за компромитирана влада“, коментираше тој понатаму.

Доколку не поднесеше оставка, Сарафов можеше брзо да биде отстранет со акт на парламентот, дури и само со гласовите на „Прогресивна Бугарија“. Ова можеше да се направи со донесување на Закон за толкување на член 173, став 15 од Судскиот закон, што јасно би укажало дека Сарафов не може да биде привремен генерален обвинител повеќе од 6 месеци.

Демерџиев јасно става до знаење дека континуираното присуство на Сарафов во судството е неприфатливо, обвинувајќи го за поткопување на довербата во обвинителството и поткопување на темелите на владеењето на правото.

„Времето за практични паузи, институционално понижување и премолчени договори заврши! Ако некој не го разбрал тоа, ќе го почувствува многу наскоро! Секој што продолжува да го поддржува овој модел мора да биде свесен дека стои против законот и општеството со сите последици што произлегуваат од тоа“, се закани Демерџиев.

Кратко пред објавувањето на оставката, лидерите на „Демократска Бугарија“ исто така го повикаа Сарафов да си замине оваа среда.

„Денес, првата цигла од моделот Пеевски-Борисов мора да се сруши. Самоинсталираното лице во канцеларијата на генералниот обвинител, Сарафов, мора да поднесе оставка. Денес има состанок на Обвинителскиот колегиум на Врховниот судски совет и единствената одлука е Сарафов да поднесе оставка“, рече Ивајло Мирчев (ДБ).

Божидар Бојанов коментираше дека единственото нешто што нелегално го држело Сарафов во канцеларијата на генералниот обвинител била волјата на Пеевски.

„Оваа моќ на Пеевски повеќе не постои, благодарение на бугарските граѓани. Ниту законот го држи Сарафов на оваа позиција, ниту здравиот разум, ниту логиката, ниту одлуките на судот“, додаде Бозанов.

Тој потсети дека оставката на Сарафов ќе биде само првиот чекор.

„Треба да избереме нов Врховен судски совет, кој ќе избере генерален обвинител кој не е како Сарафов, Гешев и слични извршители на политички наредби. Овој избор мора да се направи според нови правила. Затоа ќе поднесеме измени на Законот за судство до Народното собрание. Да гарантираме дека луѓето во Врховниот судски совет ќе имаат ‘рбет, интегритет и нема да изберат друг Сарафов“, вели тој.

Превртување на палачинката

Оставката на Сарафов доаѓа со „превртување на палачинката“- по изборниот неуспех на ГЕРБ и „ДПС-Нов почеток“, кои дејствуваа како негови политички покровители. Привремената влада одигра огромна улога во овој исход, чиј премиер Андреј Ѓуров од самиот почеток најави дека ова е една од главните задачи на министерот за правда Андреј Јанкулов. Самиот Јанкулов јасно покажа каков ефект може да има активната политика на министерот за правда во решавањето на проблемот со нелегитимниот шеф на државното обвинителство.

Јанкулов постојано бараше од Врховниот судски совет да го замени Сарафов со друг привремен генерален обвинител, но Обвинителскиот колегиум постојано одбиваше. Тој поднесе жалба на одбивањето до Врховниот административен суд.Јанкулов инсистираше случајот со „вечниот“ мандат на привремениот генерален прокурор Борислав Сарафов да биде упатен до Судот на правдата на ЕУ за решавање. Сепак, од денес нема потреба за тоа. (Медиапул и други)