И Србија отвори стратешки дијалог со САД

Американскиот државен секретар Марко Рубио го отвори Стратешкиот дијалог меѓу САД и Србија во петокот во Стејт департментот, предводен од министерот за надворешни работи Марко Ѓуриќ, кој го опиша моментот како „историски“, објави Радио телевизија на Србија (РТС), повикувајќи се на американската администрација.

„Ова е важен успех за нашата земја. Ќе продолжиме да водиме избалансирана надворешна политика, сега поддржана од уште едно силно партнерство“, изјави Ѓуриќ за новинарите од белградските медиуми во Вашингтон, истакнувајќи го почетокот на дијалогот.

Тој го опиша почетокот на стратешкиот дијалог како „историски момент“ во дипломатските односи меѓу Србија и САД.

Тој најави дека, покрај церемонијалното и формалното отворање на стратешкиот дијалог, во петок ќе бидат потпишани два меморандуми – за соработка во областа на енергетиката, што би „отворило важни нови перспективи за енергетската безбедност на Србија“, и за разбирање и соработка во образованието и проширување на стипендиите Фулбрајт, што би отворило дополнителни можности за српските студенти, академската заедница и научниците.

„Тука сакаме да испратиме јасна порака дека Србија е цврст партнер на Соединетите Американски Држави во зачувувањето на мирот и стабилноста на Балканот“, истакна Ѓуриќ, додавајќи дека е во интерес на Белград да ја зачува таа стабилност.

„Ова е историски момент во 145-годишната историја на Србија и САД, заедно со моментот кога српското знаме се разви над Белата куќа за време на претседателот Вудро Вилсон и неговото пријателство со Михајло Пупин, како и пријателството и соработката со Кралството Србија, нашата соработка за време на двете светски војни и она што заедно го постигнавме во повоената обнова и изградба на нашата земја, отворањето на овој стратешки дијалог претставува следната важна пресвртница“, рече Ѓуриќ.

Како што изјави Стејт департментот за Радио Слободна Европа (РСЕ) во пресрет на дијалогот, „дијалогот одразува нова ера на односи меѓу двете земји“ и „е знак за посветеноста на двете земји за проширување и продлабочување на партнерството“.

„Преку дијалог, Соединетите Американски Држави и Србија ќе работат кон заеднички цели, вклучувајќи го регионалниот мир и стабилност, проширување на деловните и образовните врски и градење попросперитетна иднина“, се наведува во одговорот на американската администрација до РСЕ.

Во пресрет на дијалогот во седиштето на НАСА во Вашингтон, Србија официјално се приклучи на вселенската програма „Артемис“ и со тоа стана 69-та нација која, како што беше најавено во програмата, „се приклучи на големата заедница посветена на мирно, транспарентно и одговорно истражување на вселената“.

„Почнувањето на стратешки дијалог е голем чекор, со оглед на тоа колку малку направи Србија за да ги задоволи САД. Вашингтон ќе се обиде да го насочи Белград кон прозападна перспектива и се чини дека тие се подготвени да ги превидат работите како што се зголемената репресија и автократското однесување на Александар Вучиќ. Белград е многу вешт во тоа да им даде на Американците половина леб. Посетата на српскиот претседател на Киев, на пример, е половина леб“, рече Даниел Сервер од Универзитетот Џонс Хопкинс.