И Албанија забрзано се празни

Албанија влезе во период на сериозни демографски случувања, рангирајќи се меѓу првите четири земји во светот во однос на намалувањето на младото население, барем до 2050 година.

– Алармантната ситуација е наведена во неодамнешниот документ за младите од Одделот за население на Обединетите нации, во кој се наведува дека се очекува Албанија да изгуби речиси 43 отсто, од возрасната група од 15 до 24 години, од 2025 до 2050 година, објавија медиумите.

Во 2000 година, Албанија имала над половина милион млади луѓе (544 илјади), додека по две и пол децении, оваа бројка изнесува само 195 илјади, ставајќи го под знак прашалник економскиот и социјален опстанок на земјата.

Обединетите нации забележуваат дека од 225 земји во светот, Албанија е на трето место, по Кина и Украина по намалувањето на бројот на млади луѓе во следните три децении.

-Глобалната споредба ја става Албанија во полоша позиција дури и од Јапонија или Италија, светските симболи на стареење. Додека Јапонија губи само 28 отсто од својата младина, Албанија го прави тоа со речиси двојно побрзо темпо, надминувајќи ги демографските пресвртници што на другите нации им требаше векови, според податоците на ОН, наведуваат медиумите.

Падот е уште поагресивен што ќе доведе младите луѓе да станат многу мала група во однос на вкупното население. Во 2000 година, Албанија беше водечка во Европа во однос на младото население, при што лицата на возраст од 15-24 години сочинуваа 17,2 отсто од вкупното население.

Во 2025 година, тие сочинуваа само 13,6 отсто, додека според проекциите на ОН во 2050 година се очекува да бидат само 11,3 отсто. Овој пад, констатираат медиумите, ја става Албанија во “црвената зона на земји кои ја консумираат иднината пред да дојде”.