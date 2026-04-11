Хрватски медиуми: Јаков Јозиновиќ не можеше да престане да плаче на концертот во Скопје

Регионалната поп-сензација, хрватскиот пејач Јаков Јозиновиќ го одржа својот прв голем соло концерт во Скопје, а емотивниот момент на крајот од настапот, кога не можеше да ги задржи солзите на сцената, брзо стана вирален на социјалните мрежи, пренесуваат хрватските медиуми.

Јозиновиќ ја почасти публиката со вечер исполнета со хитови што обожавателите ги пееја едногласно од почеток до крај. Атмосферата беше на врвот во текот на целиот концерт, но најмоќниот момент се случи на самиот крај.

Видеото стана вирално

Додека го пееше големиот хит на Чолиќ „Kuća puna naroda“, со кој обично ги завршува своите концерти, Јозиновиќ беше совладан од емоции и ги отпеа последните стихови низ солзи. После тоа, не можеше да се смири, па им се заблагодари на публиката низ солзи што дојдоа и пееја со него. „Ти благодарам, Скопје, јас за чудата летам!“ извика пред да се поклони, а во еден момент дури и падна на колена.

Целата сала го отпеа неговиот хит

Особено незаборавен момент од концертот беше кога целата сала го отпеа хитот на Јозиновиќ „Ја волим“ во дует. Тој ја објави таа песна на почетокот на февруари, а таа стана толку вирална на Денот на вљубените што моравме да го напишеме ова. Нејзината популарност не запре дури ни месеци подоцна, што го потврдуваат видеата од Скопско со кои е преполн TikTok.

Серија распродадени концерти

Јозиновиќ има бројни други концерти пред себе, а во Белград веќе започна серија од десет распродадени настапи во Сава Центарот. Се очекува да настапи и во Загрепската арена во јуни, а во меѓувреме го најави и својот прв настап во Виена.