Холивуд во страв: Вдовицата на Хју Хефнер пишува мемоари

Автобиографии на познати личности обично привлекуваат внимание на јавноста; Принцот Хари можеби трајно ги запечатил лошите односи со своето семејство откривајќи валкани алишта во неговата „Резерва“, мемоарите на Бритни Спирс можеби не се бомба, бидејќи пејачката почнала да се цензурира себеси, но она што може да доминира во Холивуд се врзаните сеќавања на Кристал Хефнер, вдовицата на Хју Хефнер, сопственикот на „Плејбој“ и олицетворение на животниот стил на Плејбој.

По години живеење во познатата вила на Плејбој, 37-годишната Кристал реши да започне одново – се пресели од Лос Анџелес на Хаваи и најави објавување на мемоари со наслов „Само кажи добри работи: преживување на Плејбој и пронаоѓање на себе“ за следната година , што сигурно добро ќе го размрда Холивуд. „Никој не е безбеден“, изјави таа за US Weekly.

Кристал пристигнала во Калифорнија од родната Аризона, а имала само 21 година кога го запознала Хју на забава по повод Ноќта на вештерките во неговиот познат Плејбој замок. Неколку дена подоцна ја поканли да се всели и да започне да живее со него и неговите девојки, 18-годишните близначки Кариса и Кристина Шенон.

„Кога се вселив, бев заслепен од сиот сјај, се чувствував како дете во фабрика за чоколади. Но, со текот на времето, сè почна да се распаѓа“, рече Кристал, која се омажи за Хефнер во 2012 година и остана со него до неговата природна смрт на 92-годишна возраст, пет години подоцна.Хефнер во тестаментот и остави на Кристал и на децата од претходните бракови 43 милиони долари, а на вдовицата уште и остави куќа од 5 милиони долари и заштеда од 3 милиони долари.

Во последниве години, десетици жени излегоа со застрашувачки приказни за нивното време во вилата на Плејбој. Овие жени беа модели или поранешни девојки на Хефнер кои го обвинија медиумскиот магнат и неговиот круг на пријатели за сексуална злоупотреба. Го опишаа како опасен манипулатор, а животот во вилата како затвор со строги правила за излез и полициски час. Кристал и Хефнер сè уште живееја таму кога една од нив, Холи Медисон, ги објави своите мемоари Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cutionary Tales of a Former Playboy Bunny во 2015 година. Кристал се сети дека добила е-книга, па можела да го напише нејзиното име за да види што пишува за неа. Тоа што го прочитала не ја вознемирило, но „самилата била вознемирена поради книгата“, вели таа. Книгата веројатно била еден вид терапија за авторката, а што се однесува до Кристал, дури откако почнала да оди кај терапевт по смртта на Хју можела да почне да ја открива траумата што ја доживеала.

„Терапијата навистина ми помогна. Со неа се вратив назад и почнав да препознавам одредени однесувања, како нарцизам или манипулација. Ми требаа години да сфатам низ што поминав, да се разберам себеси и Хеф и зошто тој правеше одредени работи“, вели Кристал, која благодарение на терапијата почна да се „депрограмира“. „Во куќата мојата вредност ја одредуваше мојот изглед. Бев наградена што бев зависна од Хеф и што немав живот без него. Потоа научив многу за самопочитта, самољубието, самозастапувањето и здравите врски“, изјави таа за US Weekly.

Пријателствата меѓу девојките во куќата се засновале на интереси, а од „илјадниците“ девојки што ги запознала таму, Кристал, вели таа, останала во контакт со „можеби пет“.

„Да не сакам повеќе да се дружам со некој од нив, би им понудил 10.000 долари и тие би ги земале парите. Но, мојата перспектива сепак е различна од нивната бидејќи не бев девојката од реалното шоу на Хеф – бевме во брак, бев со него додека не умре“, објасни Кристал, која вели дека пишувањето за неа било катарзично процес.

Кога го прочитала првиот ракопис, се расплакала, бидејќи се чувствувала како конечно да го пронашла својот глас.

„Сите претпоставуваат дека сум била глупава млада девојка која станала дел од моминската забава на Хју. Но, сега разбирам сосема јасно низ што поминав и што се случи и тоа ќе се види во книгата. Имаше тешки приказни и луѓе кои ме повредија и тие се во книгата“, открива Кристал, која во книгата сменила имиња на многу жени и многу познати личности, но никого не изоставила.

Приказните се многу детални, а има настани за кои никогаш досега не се зборувало“, објави таа. Таа се надева дека нејзините мемоари ќе им помогнат на другите жени и верува дека покојниот Хефнер би ја поддржал нејзината приказна. Со промената на местото на живеење, Кристал ја менува и работата и се приклучува на бизнисот со дигитални членски картички за светот на погодностите за патување, а се опоравува и на приватно ниво – патува и се дружи со луѓе кои ја сакаат, таа е романтична, таа сака да се омажи еден ден да има деца.