Хитроу ќе биде затворен цел ден, нарушувања во авиосообраќајот во целиот свет

Британскиот аеродром Хитроу соопшти дека ќе биде затворен цел ден откако големиот пожар во блиската електрична трафостаница ја прекина струјата, што го наруши распоредот на летови ширум светот.

Лондонската противпожарна бригада соопшти дека околу 70 пожарникари се борат со пожарот во западен Лондон што предизвика голем прекин на електричната енергија на Хитроу, најпрометниот аеродром во Европа и петти најпрометен аеродром во светот, пренесува Хина.

Огромни пламени и облаци од чад беа видени како се протегаат кон небото. Околу 150 луѓе се евакуирани од околните домови, а илјадници згради се без струја.

Пожарникарите соопштија дека причината за пожарот не е позната.

„За да ја одржиме безбедноста на нашите патници и колеги, Хитроу ќе биде затворен до 23:59 часот на 21 март“, објави аеродромот Хитроу на X, додавајќи дека на патниците им се препорачува да не доаѓаат на аеродромот.

Глобални последици и пренасочување на летот

Според веб-страницата за следење летови FlightRadar24, најмалку 120 дојдовни летови до Хитроу морале да бидат пренасочени кон други аеродроми. Вкупно 1.351 лет требаше да слетаат и полетаат од Хитроу во петок.

Експертите од индустријата велат дека туризмот, патувањето и трговијата дополнително ќе бидат нарушени ширум светот бидејќи летовите ќе бидат откажани или одложени бидејќи авионите не се на нивните позиции.

Flights from the U.S. bound for Heathrow are returning to their origin or diverting to nearby airports. #poweroutage #heathrow #diversions pic.twitter.com/76NwIq2hs5

WATCH: Heathrow Airport’s arrival board on Flightradar24 shows mass cancellations, delays, and diversions amid a major power outage.

Бритиш ервејс имаше 341 лета кои требаше да слетаат на Хитроу во петок.

„Јасно е дека тоа ќе има значително влијание врз нашиот бизнис и нашите клиенти, и работиме што е можно побрзо да ги информираме за нивните можности за патување во следните 24 часа и понатаму“, велат од авиокомпанијата.

Пожарот предизвика пренасочување на летовите низ светот.

Австралискиот Qantas Airways го пренасочи својот лет од Перт до Париз, лет на United Airlines од Њујорк до Шенон во Ирска и United Airlines лет од Сан Франциско до Вашингтон.

Некои летови од САД се свртеа во воздух и се вратија на својата појдовна точка.

Долгорочни ефекти и реакции на патниците

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025