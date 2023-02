Хаос во Америка: Милион луѓе без струја поради зимска бура

Речиси милион луѓе ширум САД се без струја поради снежна зимска бура. Загина еден пожарникар во Мичиген, а севкупно 13 милиони се на удар на невремето.

Поручникот Иран Квилен,28-годишен пожарникар, од доброволното противппожарно одделение загина откако го удриле жици од електровод под напон додека одговарал на повик во средата вечер, велат надлежните од сујузната држава Мичиген.

Речиси милион луѓе во САД беа без струја во четвртокот попладне поради снежната бура, а најпогодена е државата Мичиген, каде повеќе од 820.000 домови и претрпијатија беа без електрична енергија, објави „Гардијан“.

ДТЕ, еден од најголемите добавувачи на електрична енергија во Мичиген, пријави голема штета на електроенергетската инфраструктура поради големи количества мраз, како и дека се соборени повеќе од 2.000 далноводи.

Driving through the Grapevine where heavy snow started falling at 2,800 feet, reducing our visibility just south of the Tejon Pass. Take it easy if you need to travel this way. #LosAngeles #Weather #WinterStorm @NBCLA pic.twitter.com/GZa8YOSZKa

— Tracey Leong (@TraceyLeong) February 24, 2023