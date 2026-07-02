Хаос на улиците по фудбалски натпревар: Четири мртви, илјадници повредени

02/07/2026 09:25

Четири лица ги загубија животите за време на прославите за победата на Мексико над Еквадор на Светското првенство, соопштија властите во среда.

Триесетгодишен маж почина од срцев удар откако доживеа епилептичен напад и крварење во дигестивниот тракт.

Втора жртва беше згазена до смрт кога толпата се собра пред споменикот Ангел де ла Индепенденсија (Ангел на независноста) во центарот на градот, објави Аристеги Нотисијас.

Маж (44) и девојка (19) се задушија на улица, соопштија службите за итни случаи на главниот град на нивната веб-страница.

Градоначалничката Клара Бругада ги повика навивачите да „прославуваат одговорно, внимателно и со емпатија“.

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го изрази своето длабоко жалење за трагичните настани.

Повеќе од 1.600 луѓе добија медицинска помош на стадионот Ацтека, каде што се играше натпреварот, и на прославите низ градот поради разни повреди, вклучувајќи скршеници и труење со алкохол.

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