Хаос на улиците по фудбалски натпревар: Четири мртви, илјадници повредени
Четири лица ги загубија животите за време на прославите за победата на Мексико над Еквадор на Светското првенство, соопштија властите во среда.
Триесетгодишен маж почина од срцев удар откако доживеа епилептичен напад и крварење во дигестивниот тракт.
Втора жртва беше згазена до смрт кога толпата се собра пред споменикот Ангел де ла Индепенденсија (Ангел на независноста) во центарот на градот, објави Аристеги Нотисијас.
Murieron 3 personas por asfixia en los festejos de México e hicieron un desastre en la ciudad, estoy en shock con lo que veo pic.twitter.com/9KecTi0CrH
— July Latorre (@July_Latorre) July 1, 2026
Маж (44) и девојка (19) се задушија на улица, соопштија службите за итни случаи на главниот град на нивната веб-страница.
Градоначалничката Клара Бругада ги повика навивачите да „прославуваат одговорно, внимателно и со емпатија“.
Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го изрази своето длабоко жалење за трагичните настани.
Повеќе од 1.600 луѓе добија медицинска помош на стадионот Ацтека, каде што се играше натпреварот, и на прославите низ градот поради разни повреди, вклучувајќи скршеници и труење со алкохол.
🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO CITY GOES WILD as El Tri ends a 40-year knockout-stage drought at the FIFA World Cup.
Mexico defeats Ecuador to book its place in the Round of 16, sparking massive celebrations across the capital. 🎉⚽️ pic.twitter.com/b1fSzhQ2Df
— Nova Intel (@intel_nova) July 1, 2026