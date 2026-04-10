Хаос на ГП Бајаково за влез во Хрватска: Деца од Србија заглавени со часови, колони во сообраќај

Големи толпи се формираа на граничните премини меѓу Хрватска и Србија во петок наутро, а патниците пријавуваат чекање со часови и целосен застој во сообраќајот.

Според податоците на ХАК, најдолгите чекања се евидентирани на преминот Бајаково, а подолги чекања има и на другите премини со Србија и Босна и Херцеговина.

Ваква е состојбата од пладне:

Според информациите што ги објави Блиц, неколку детски хорови од Србија, вкупно 288 деца и нивните наставници, поминале дури десет часа на границата со Хрватска. Четирите автобуси за кои станува збор тргнале од Белград за Париз во четврток вечерта, каде што требало да настапат на велигденски концерт, а потоа и во Минхен.

Според родителите, преминувањето на српската граница поминало релативно брзо, но проблемот се појавил во меѓузоната меѓу двете земји, каде што автобусите останале заглавени со часови. Според нив, децата биле исцрпени, но без никакви други тешкотии.

„Ќерка ми ми се јави утрово штом ја преминаа границата, уморни се и исцрпени, но се добро. Се надевам дека ќе се опорават за концертите“, рече еден родител.

Друг родител изјави дека децата пристигнале на границата околу 22 часот и дека не влегле во Хрватска сè до околу 9 часот наутро. Тој додаде дека во тампон-зоната имало околу дваесет автобуси кои не се движеле со часови.

Други патници имале слични искуства. Читател кој утрово тргнал од Белград со автобус за „Вечерњи лист“ ја опишал ситуацијата на границата како „целосен хаос“, забележувајќи дека на патниците однапред им е кажано дека чекањето може да трае до попладне. Некои патници, соочени со долги чекања, размислуваат да се вратат, плашејќи се дека нема да стигнат на своите дестинации на време. (СЕЕбиз.еу)