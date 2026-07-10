Халанд и Белингем: Пријателите од Дортмунд во центарот на вниманието во дуелот меѓу Норвешка и Англија

Ова Светско првенство во фудбал беше посветено на најголемите имиња од самиот почеток, но додека Мајами го пречекува своето ново омилено спортско задоволство во сабота навечер, човекот што ќе ја освои „Златната топка“ веројатно нема да биде во насловните страници. Со извинување до Хари Кејн, во фудбалскиот свет кој ја надминува својата дведецениска доминација на дуополот Лионел Меси/Кристијано Роналдо, двајца помлади ѕвезди од светска класа ќе го привлечат поголемиот дел од вниманието додека Англија игра против Норвешка.

Џуд Белингем и Ерлинг Халанд редовно се среќаваа во Лигата на шампионите за Реал Мадрид и Манчестер Сити во последните три години, но ова е различно. Нивната прва средба на меѓународно ниво е вест на насловните страници на таблоидите и трач-списанијата, „Хелоу!“ објавува рубрика со наслов „Внатре во неверојатното пријателство на Џуд Белингам и Ерлинг Халанд пред жестоката пресметка на ФИФА“ пред четвртфиналето на Светското првенство во сабота во Флорида. Доколку Белингем и Халанд беа следното суперѕвездено ривалство во играта во годините што доаѓаат (повторно, со извинување до Килијан Мбапе и Ламин Јамал), тие би го дефинирале натпреварувањето во сосема различни параметри од нивните аргентински и португалски претходници.

Нивната врска не е толку неверојатна, бидејќи се родени на 200 километри и нешто помалку од три години разлика, иако Халанд се врати во Норвешка со своето семејство кога имаше три години, кога татко му Алфи се пензионираше. Двајцата дебитираа за Борусија Дортмунд во 2020 година со слични размислувања и цели. Белингам пристигна во клубот седум месеци по Халанд, но нивните фанфари имаа многу заедничко, дури и ако Норвежанецот беше постар и веќе брилјираше во фудбалот од највисоката лига. Кога приватниот лет Белингем (кој штотуку наполни 17 години) и неговото семејство слета во близина на тренинг-теренот на клубот во јули, Дортмунд испрати три автомобили да ги земат; еден за да земе донесе придружбата на Белингем, а другите два како мамки за да се ослободат од медиумите што чекаат. БВБ знаеше дека потпишуваат не само со надеж, туку и со вистинска ѕвезда во исчекување.

Откако Белингем го имаше своето деби во Дортмунд – и постигна гол – против Дуизбург во септември 2020 година, неговиот соиграч Торган Азар со извесно изненадување забележа дека „тој има само 17 години, но игра како маж“. Цитатот го доловува ефектот кога колегите го доживуваат Белингем од прва рака за прв пат многу добро. Понекогаш овие строги стандарди за него и другите се прелеваат, при што Емре Џан јавно го критикува Белингем за тоа што ги критикувал соиграчите на теренот за време на поразот од Баерн Минхен, на патот до агонизирачко пропуштање на титулата во Бундеслигата во 2023 година. „Пред 70.000 [гледачи], има неколку работи што не можете да ги направите“, рече капитенот на Дортмунд по натпреварот во април 2023 година. Бруталните испади на Халанд, во меѓувреме, обично беа насочени кон него самиот.

Двете години во кои Белингам и Халанд играа заедно му овозможија на Дортмунд да игра на она што некогаш беше, платформа за развој на врвно ниво за претворање на таленти во мегаѕвезди – дури и ако во реалноста голем дел од тимот се состоеше од етаблирани имиња со високи плати како што се Кан, Матс Хумелс, Томас Мение и Никлас Зиле, а нивните две млади ѕвезди беа генерациски играчи кои би постигнале статус на светска класа насекаде.

БВБ обезбеди средина во која Белингем и Халанд собраа многу радост додека се искачуваа на највисоко ниво. Тоа беше јасно на теренот и надвор од него, при што дуото ги омаловажуваше медиумските обврски – како на пример кога се кикотеа додека се удираа еден со друг со банални реплики испратени на каналите на социјалните медиуми на клубот. Ако Халанд честопати имал тенденција да изгледа молчаливо за време на интервјуата (исто како што Белингем понекогаш е превентивно борбен во своите), тој беше многу помалку мрзоволна верзија од себе за време на норвешката одисеја во САД. Играњето значаен фудбал во добро друштво е потсетување на тоа како беше во Дортмунд со Белингем.

Тие останаа во контакт по трансферот на Халанд во Премиер лигата, а на почетокот на 2024 година се појавија гласини дека Белингем се обидува да го убеди Халанд да му се придружи на Бернабеу, пред вториот да потпише продолжен договор со Сити следната година. Јасно е дека восхитот на првиот кон вториот како играч и личност го поттикна тоа, но можеби постои и чувство за тоа колку многу сè уште би можеле да направат двајцата заедно. Иако заедно го освоија Купот на Германија во 2021 година, стилски демонтирајќи го добриот РБ Лајпциг во финалето, напаѓачката острина беше врамена околу Халанд и Џејдон Санчо, третиот од триумвиратот на БВБ роден во Англија во тоа време, кој оттогаш се оттргна од комуникацијата. Белингем играше добро, иако сè уште не стана целосно врвна верзија од себе, сè уште не беше турнат на понапредните позиции на кои Един Терзиќ и неговиот тренерски штаб замислуваа дека англискиот играч од средниот ред ќе напредува.

Може да се тврди дека заминувањето на Халанд во Манчестер му овозможи на Белингем да се преиспита како епицентар на тимот, но исто така би било интересно да се види како би се вклопиле во тим каде што има поголема напаѓачка лиценца за Белингем. Можеби на крајот ќе видиме, дури и ако патот до тоа во моментов не е очигледен.

Засега, ќе се задоволиме со дуел кој би можел да го дефинира крајот на ова Светско првенство – иако ако продолжи, ќе биде во многу повесели услови од оние што ги делеа Меси и Роналдо. (Гардијан)