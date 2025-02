Хакирана е втората најголема криптоменувачница во светот. Украдени околу 1,4 милијарди долари

Хакирана е криптоменувачницата Bybit. Ова го потврди извршниот директор Бен Џоу во објава на социјалната мрежа X.

Coindesk пишува дека хакерите успеале да извлечат околу 1,4 милијарди долари криптовалута ethereum од резервите на Bybit.

Хакерскиот напад предизвика пад на цените на криптовалутите на пазарот, при што биткоинот падна на околу 97.000 долари, додека Ethereum забележа пад од речиси 4%, паѓајќи под 2.700 долари по парче.

Bybit ETH multisig cold wallet just made a transfer to our warm wallet about 1 hr ago. It appears that this specific transaction was musked, all the signers saw the musked UI which showed the correct address and the URL was from @safe . However the signing message was to change…

— Ben Zhou (@benbybit) February 21, 2025