Грција го блокира новиот пакет санкции за Русија да заштити бродски олигарх

По тридневни преговори, земјите од ЕУ не успеаја да се договорат за условите на 21. пакет санкции против Русија и ја одложија одлуката за една недела, замрзнувајќи го ограничувањето на цената на руската нафта, кое чекаше ревизија. Преговорите запреа, делумно, затоа што Грција се спротивстави на забраната за испорака на руски течен природен гас (ЛНГ) во трети земји со цел да се заштити „Динагас“, компанијата во сопственост на грчкиот бродски магнат Јоргос Прокопиу, објави „Фајненшел тајмс“.

Амбасадорот на Грција во ЕУ им кажа на своите колеги во средата дека таквите санкции ќе го „уништат“ „Динагас“, чии специјализирани танкери транспортираат гас од проектот „Јамал“ течен природен гас, изјавија за весникот две лица запознаени со забелешките. Уште два извори потврдија дека амбасадорот го навел „Динагас“ како причина зошто Грција не може да ги поддржи санкциите. Забраната за трговија со руски течен природен гас беше договорена уште во октомври 2025 година, но Атина се спротивстави на ограничувањата, изјавија за „Политико“ лица запознаени со преговорите.

„Динагас“ управува со 27 носачи на течен природен гас, според поморскиот информативен портал „Еквасис“. Овие бродови сочинуваат една третина од светската флота на танкери од класата „Арк7“. Ова им овозможува да работат на Арктикот со „Јамал ЛНГ“, за кој се специјално изградени.

Грција тврди дека „Динагас“ нема да може да ги користи бродовите, секој вреден околу 300 милиони долари, во други региони и ќе биде принудена да ги продава на учесници на пазарот кои не се од Западот.

Според пресметките на ФТ врз основа на податоците од „Кплер“, од почетокот на 2025 година, Динагас транспортирал повеќе од 10 милиони тони руски ЛНГ на 11 бродови кои завршиле 144 патувања.

Другата компанија на Прокопиу, „Динаком“, е активно вклучена во транспортот на руска нафта. Во текот на изминатите три години, таа заработила најмалку 915 милиони долари од овие операции – повеќе од која било друга грчка бродска компанија.

„Динаком“ тврди дека транспортира руска нафта во согласност со санкциите, кои им дозволуваат на европските компании да тргуваат со неа само по цена под утврдениот плафон. Плафонот моментално изнесува 44,10 долари за барел. Минатата година, земјите од ЕУ се согласија да го прилагодат плафонот врз основа на промените на пазарните цени, но пред три месеци одлучија да го замрзнат откако глобалните цени скокнаа поради војната на Блискиот Исток.

Во средата беше донесена одлука за замрзнување на договорот до 23 јули, изјавија дипломати за „Фајненшел тајмс“ и „Политико“. Без ова, плафонот повторно ќе се покачеше, бидејќи цените на нафтата повторно пораснаа поради обновените непријателства меѓу САД и Иран. Ирска, која претседава со ЕУ, закажа нов состанок на амбасадорите за 22 јули.