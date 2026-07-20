Грци се кренаа на борба против „Одисеја“ на Нолан

АТИНА — Од античко до модерно време, Грците беа подготвени да започнат борба за сопственоста на Елена од Троја или Спарта, прославена како најубавата жена на светот.

Објавувањето на новиот филм „Одисеја“, во режија на Кристофер Нолан, веќе се прикажува во кината низ целиот свет, но исто така предизвика контроверзии во земјата на Хомер.

Во земја каде што децата се среќаваат со Хомеровиот еп од седмо одделение во училиште, дискусиите за неговата адаптација се чести и живи. Колку блиску Нолан ја следи приказната на Хомер? Зошто нема грчки актери вклучени во актерската екипа? И зошто лицето што лансираше илјада бродови, Елена, го игра црна актерка?

Холивудската сензација, со Мет Дејмон во улогата на кралот Одисеј, ја следи контурата на епот, опишувајќи го неговото опасно 10-годишно патување дома од Тројанската војна, обидувајќи се повторно да се соедини со својата сопруга Пенелопа, за време на кое се бори со богови и чудовишта, за да открие дека неговиот дворец е преплавен од ривали.

Филмот е делумно снимен во Грција, прикажувајќи некои од најзначајните места во земјата: Палатата на Нестор во Пилос, плажата Воидокилија, замокот Метони и Акрокоринт, при што Грците гордо очекуваат нивното природно наследство да добие глобално признание, како и се фалат со фактот дека познатиот грчки еп останува жив 3.000 години подоцна.

Продукцијата доби околу 6,5 милиони евра субвенции од грчката држава (вкупниот буџет достигна 250 милиони евра). Врз основа на шема за субвенции воведена во 2017 година, владата во Атина нуди надоместоци за дел од трошоците за продукции што се одржуваат во земјата.

Но, потоа дојде изборот на мексиканско-кениско-американската актерка Лупита Њонго да ја игра улогата на Елена, чие киднапирање од страна на тројанскиот принц Париз ја предизвика Тројанската војна.

Шефот на SpaceX, Елон Маск, брзо коментираше: „Крис Нолан го осквернави Хомер и падна на колена само за да ги исполни правилата за будење потребни за освојување Оскар“, објави милијардерот сопственик на Тесла на Икс. „Каков црв“, додаде тој.

Грчките медиуми организираа обемни дебати за изборот, при што историчари, режисери и филмски критичари се залагаа за и против него. Оние кои се „за“ тврдат дека грчките епови се дел од западната цивилизација и им припаѓаат на сите. Дозволена е креативна слобода, особено кога станува збор за митови.

Оние кои се против изборот истакнуваат дека Хомер ја опишал Елена како личност со убава коса (kallikomos), убаво лице (kallipareios), елегантен стил на облекување (tanypeplos), но нема специфични карактеристики, оставајќи ја отворена за имагинацијата на читателот. Единствениот опис што се дава се нејзините бели раце (leukolenos).

Малата грчка ултраортодоксна опозициска партија Ники се спротивстави на кастингот и на владините субвенции, тврдејќи дека грчките даночни обврзници се повикани да го финансираат наметнувањето на „идеологија од типот на будење“ врз грчката историја и културниот идентитет.

„Таканаречената патриотска влада на Грција продолжува да поддржува секој ‘разбуден’ израз и да ја замолчува секоја иницијатива што го истакнува нашиот национален идентитет“, изјави лидерот на Ники, Димитрис Нациос.

„Не е улога на државата да му диктира на творецот како уметнички треба да толкува дело или мит“, изјави грчката министерка за култура Лина Мендони за грчкото културно списание „Лифо“. „Можеме ли сериозно да разговараме за тоа дали државата треба да го цензурира Кристофер Нолан?“

Министерот за здравство Адонис Георгијадис рече дека не се спротивставува на одлуката на неговата влада да го финансира филмот, но рече дека му е тешко да ги разбере изборите на Нолан.

„Нолан отиде предалеку; не знам дали го прави тоа за да освои Оскар“, изјави Георгијадис за локалната телевизија АНТ1.

Некои, исто така, сметаа дека Грците се целосно изоставени од адаптацијата на грчкиот еп, бидејќи ниеден грчки актер не е вклучен во глумечката екипа. Веб-страницата на грчката дијаспора „Грчки градски тајмс“ упати отворено писмо до актерската екипа и креативниот тим на филмот, тврдејќи: „Грција не е само место во антиката. Таа е жива земја. Грците не се историски личности. Ние сме современици“.

Зборувајќи во подкастот „Воена соба“ на Стив Бенон, Енди Земенидес, извршен директор на Советот за хеленоамериканско лидерство, го опиша ова како „пропуштена можност“ за Нолан.

„Разочарувачки е да се слушне дека можеби некои одлуки за избор на актерската екипа се донесени врз основа на идентитетски карактеристики, за да можат да се квалификуваат за Оскар“, рече Земенидес.

„Хомер им припаѓа на сите, но зошто Грците недостасуваат во ‘Одисеја’ на Нолан?“, се прашува списанието „Лифо“.

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