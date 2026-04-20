Град во неколку места во Хрватска, и Бихаќ во БиХ на удар

Голема бура денес го погоди кантонот Уна-Сана, а Бихаќ, во БиХ беше најтешко погоден.

Како што може да се види на видеото и фотографиите, град со големина на топка за голф падна во Бихаќ.

Еден од сопствениците на куќата за изнајмување автомобили, која се наоѓа на три километри од центарот на градот, за Klix.ba изјави дека градот уништил повеќе од 30 негови автомобили.

Како што ни кажа, бројни имоти биле уништени, како за него, така и во соседството.

Според достапните информации, градот паѓал помалку од десет минути, но поради неговата јачина и големината на зрната, предизвикал голема штета. Улиците на градот биле покриени со слој мраз за краток временски период.

Уште поголем град паднал во самиот центар на градот и предизвикал огромна штета, која засега нема да се знае.