Град во неколку места во Хрватска, и Бихаќ во БиХ на удар

Голема бура денес го погоди кантонот Уна-Сана, а Бихаќ, во БиХ беше најтешко погоден.
Како што може да се види на видеото и фотографиите, град со големина на топка за голф падна во Бихаќ.
Еден од сопствениците на куќата за изнајмување автомобили, која се наоѓа на три километри од центарот на градот, за Klix.ba изјави дека градот уништил повеќе од 30 негови автомобили.
Како што ни кажа, бројни имоти биле уништени, како за него, така и во соседството.
Според достапните информации, градот паѓал помалку од десет минути, но поради неговата јачина и големината на зрната, предизвикал голема штета. Улиците на градот биле покриени со слој мраз за краток временски период.
Уште поголем град паднал во самиот центар на градот и предизвикал огромна штета, која засега нема да се знае.
Силно невреме со град погоди делови од Хрватска. „Сè побеле“
Силна бура проследена со град и грмотевици денес погоди делови од Хрватска, што е во согласност со најавената промена на времето за почетокот на неделата. Град и во Огулин.
„Сè траеше неколку минути, беше вистински ужас. Се стемни целосно, почнаа да грмат и да молњи, дождот паѓаше сè посилно и посилно, а потоа почна да паѓа оваа кашеста врнежи, по што се расчисти“, изјави за RTL читател од Шенковац во близина на Запрешиќ. Таа додаде дека имало мраз насекаде и дека градот бил силен.
Поради бурата, автомобилите едвај можеле да се движат. „Зимска идила среде пролет“, коментираше таа. Градот најсилно го погоди подрачјето Огулин, покривајќи ја земјата за кратко време, а локалните медиуми објавија дека предизвикал голема штета на овоштарниците, а е регистриран и во подрачјето на Вараждинската жупанија.
Најавено е дека фронтален систем ќе донесе влажен, нестабилен и постуден воздух, што ќе го означи почетокот на неделата со дожд, врнежи од дожд и пониски дневни температури. Во копнениот дел на Хрватска се очекува променливо или претежно облачно време со дожд и врнежи од дожд, особено во внатрешноста и на северниот Јадран, додека во Далмација често нема да има врнежи од дожд.