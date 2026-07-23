Град Скопје ќе засади 60 нови садници во Градски Парк

23/07/2026 12:21
За да ги санира последиците од невремето во Градскиот Парк, Град Скопје најави засадување 60 нови дрвја.
 
„Страшното невреме, проследено со силен ветер со оркански удари, остави тешки последици низ градот, но и во срцето на Скопје, во Градскиот парк. Паднаа голем број дрвја, а беше оштетена и урбаната опрема. Но, ние не дозволуваме последиците да останат слика на нашиот град! По вчерашната голема акција за расчистување, уште денес започнавме со засадување на 60 нови садници јавор и јасен.
 
Тие ќе донесат повеќе сенка, почист воздух и нов живот во зелената структура на паркот. И ова е само почеток! Градскиот парк ќе го оплемениме со уште повеќе дрвја, зеленило и нови содржини.
На местото на секое паднато дрво ќе никне нова надеж, а паркот повторно ќе биде уште позелен, поубав и подостоен за скопјани. Паралелно, нашите екипи продолжуваат со санирање на штетите низ целиот град.Невремето може да собори дрвја, но не може да ја собори нашата волја, Скопје да е посилно и позелено од порано!“- соопштија од Град Скопје. 

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