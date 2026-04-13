Град Скопје исплатил околу 750.000 евра за напади од бездомни кучиња во 2025 година

Според официјалните податоци, од јануари 2025 до јануари 2026 година се поднесени вкупно 440 тужби за нематеријална штета предизвикана од каснувања од кучиња скитници, а судовите донеле 383 правосилни одлуки врз основа на кои градот исплатил значителни финансиски средства на оштетените граѓани. Овие податоци укажуваат на континуиран тренд на зголемени пријави за вакви инциденти во урбаните делови на градот.

Жителите во повеќе скопски општини пријавуваат дека нападите најчесто се случуваат во станбени населби, во близина на училишта и паркови, што дополнително ја зголемува загриженоста за јавната безбедност. Дел од случаите завршуваат со полесни повреди, но има и посериозни инциденти кои бараат медицинска интервенција.

Во меѓувреме, институциите се соочуваат со критики дека системското решение за проблемот со бездомните кучиња доцни, и покрај постоењето на програми за нивен хуман третман и заловување. Според дел од извештаите, општините имаат обврски кон јавното претпријатие „Лајка“, но тие не се исполнуваат целосно, што дополнително го отежнува справувањето со проблемот.