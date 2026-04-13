Град Скопје исплатил околу 750.000 евра за напади од бездомни кучиња во 2025 година

13/04/2026 15:36
Фото: Б. Грданоски
 

Град Скопје во текот на 2025 година исплатил околу 750.000 евра оштета на граѓани поради напади од бездомни кучиња, при што биле поднесени стотици тужби и судски одлуки за надомест на штета, покажуваат податоци објавени од повеќе домашни медиуми и институционални извештаи.

Според официјалните податоци, од јануари 2025 до јануари 2026 година се поднесени вкупно 440 тужби за нематеријална штета предизвикана од каснувања од кучиња скитници, а судовите донеле 383 правосилни одлуки врз основа на кои градот исплатил значителни финансиски средства на оштетените граѓани. Овие податоци укажуваат на континуиран тренд на зголемени пријави за вакви инциденти во урбаните делови на градот.

Жителите во повеќе скопски општини пријавуваат дека нападите најчесто се случуваат во станбени населби, во близина на училишта и паркови, што дополнително ја зголемува загриженоста за јавната безбедност. Дел од случаите завршуваат со полесни повреди, но има и посериозни инциденти кои бараат медицинска интервенција.

Во меѓувреме, институциите се соочуваат со критики дека системското решение за проблемот со бездомните кучиња доцни, и покрај постоењето на програми за нивен хуман третман и заловување. Според дел од извештаите, општините имаат обврски кон јавното претпријатие „Лајка", но тие не се исполнуваат целосно, што дополнително го отежнува справувањето со проблемот.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Без вода дел од село Бардовци
Посебен режим на сообраќај во Скопје поради празникот Велигден
Првите автобуси за градскиот превоз Николоски ги очекува во септември
Затворени улици и делови од булевари околу црквите утре за Велигден
Без струја корисниците од улица Ресенска во Чаир
Јавниот автобуски превоз во Скопје по неделен возен ред
На местото од игротеката до „Капитол мол“ нема да никне парк – туку бехатонско детско игралиште
Празничен возен ред за Велигден

