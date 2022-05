Гори руска фрегата кај Змискиот Остров

На социјалните мрежи се појавија сѐ уште непотврдени извештаи дека кај Змискиот остров во Црното море гори руски воен брод.

Профилот LiveUaMap, кој ги следи судирите во украина во реално време, објави дека наводно гори руската фрегата “Адмирал Макаров“. Се наведува дека во тек е акција за спасување. Над фрегатата летаат повеќе воздухоплови, а во близина има повеќе спасувачки бродови, овјавија на Твитер.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd

— OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2022