Големо невреме на Истра, во Ровињ паѓаше град со големина на јајце

Како резултат на бура од Италија што се движи кон Хрватска, западниот брег на Истра утрово беше погоден од бура придружена со екстремно голем град.

Снимките од кампот „Амарин“ во близина на Ровињ покажуваат град со големина на топка за пинг-понг.

ИстраМет известува дека во морето се развиле четири суперќелии, кои на места донеле голем град што не е забележан во Истра во последните неколку години.

Ледена топка со димензии 5 сантиметри е забележана во Ровињ, а според ИстраМет, има повредени.

По бурата, брза помош интервенирала во камп во Ровињ. Големо парче град погодило странски турист во главата.

Несреќата се случила кога излегол за да го покрие својот автомобил и да го заштити од градот. Парче град го погодило во главата

Земјата побеле и во градот Крк, каде што исто така врне дожд проследен со град, јавува ВинодолМет. Локални врнежи од дожд беа регистрирани во Кварнер во текот на ноќта.

Силно невреме го погоди поширокото подрачје на Сињ и Имотски рано утрово, предизвикувајќи голема материјална штета, јавува „Слободна Далмација“.

Денес повторно ќе биде променливо во поголемиот дел од Хрватска, со можност за грмотевици и посилни бури, особено попладне и навечер. Се очекува времето да се стабилизира од среда, кога се прогнозираат пријатни летни температури.