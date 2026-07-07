Голема НБА размена. Антетокунмпо претставен во нов клуб

Мајами – Џанис Антетокунмпо (31), двократен МВП на НБА, ги напушти Милвоки Бакс и ја продолжува кариерата со Мајами Хит. Како дел од големата размена, Боби Портис пристигнува во Мајами со него, додека Тајлер Херо, Кел’ел Вер, Хаиме Жакес Џуниор и Каспарас Жакучонис се испратени во Милвоки.

Антетокунмпо, кој беше избран од Бакс на драфтот во 2013 година, ја помина целата своја кариера во клубот со кој ја освои НБА шампионската титула во 2021 година. Минатата сезона, тој јавно го критикуваше раководството што не му дозволи да игра откако претрпе хиперекстензија на левото колено. Поради неизвесната иднина, грчката ѕвезда претходно беше поврзувана со Бостон Селтикс.

Антетокунмпо одигра 36 натпревари минатата сезона. Тој постигна просек од 27,6 поени, што е неговиот најнизок резултат од 2018 година. Исто така, имаше просек од 9,8 скока и 5,4 асистенции по натпревар. Мајами го опиша неговото доаѓање како „почеток на нова ера“.

Во посебен договор, Тим Хардавеј Џуниор, син на Тим Хардавеј, петкратен Ол-стар играч кој играше за Хит од 1996 до 2001 година, исто така доаѓа во Мајами. Минатата сезона, тој имаше просек од 13,5 поени, 2,6 скока и 1,4 асистенции за 27 минути по натпревар за Денвер Нагетс.

Рајли: „Една од најголемите размени во историјата“

Претседателот на Хитс, Пет Рајли, го опиша договорот како „една од најголемите размени“ во историјата на франшизата, која освои три титули во НБА во 2006, 2012 и 2013 година. Самиот Антетокумпо наговести за своето незадоволство уште во април, откако Бакс не успеаја да стигнат до плејофот.

„Ми се чини дека понекогаш луѓето едноставно не слушаат. Тие се потпираат на различни извори, а главниот извор сум јас. Така стојат работите“, рече тој во тоа време.

Зафатено и на рутата Бостон – Филаделфија

Покрај оваа вест, зафатено беше и на Источниот брег, каде што Филаделфија 76ерс го потврдија доаѓањето на Џејлен Браун од ривалот Бостон Селтикс. За Браун, тие испратија искусен крилен играч Пол Џорџ и два пика од првата и два пика од втората рунда на драфтот во Бостон. Покрај тоа, Филаделфија го потпиша слободниот агент Анферни Симонс.