Ѓорѓиевски дал тендер на бизнисмен – што го напаѓаше дека е дел од градежната мафија!

Левица објавува нов скандал на власта на ДПМНЕ, кој ја продолжува низата на делење тендери на контроверзни компании, кои во минатото партијата на Мицкоски ги обвинуваше за криминал и корупција. Имено, градоначалникот Орце Ѓорѓиевски тендерот за зимско одржување на улиците во вредност од еден милион евра го доделил на фирмата ,,Нексос Инженеринг”, каде сопственик е Јонче Спиркоски.

Спиркоски во минатото стана познат во јавноста со неговата фирма ,,Аполо Инженеринг”, за која токму ДПМНЕ на прес-конференции обвинуваше за сериозен криминал со спорните високатници кои требаше да се градат во населба Влае.