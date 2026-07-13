Ѓорческа напредуваше 14. позиции на ВТА рангирањето

Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа напредуваше на најновата ранг листа на ВТА објавена денеска и се наоѓа на 208. место со 367. бодови.

Ѓорческа напредуваше 14. позиции поради нејзиниот одличен настап на овогодишниот грен слем турнир во Вимблдон.

Триесетиедногодишната Ѓорческа успешно ги мина трите квалификациски рунди и стана првата македонска тенисерка со настап на грен слем турнир, пред да биде поразена во првото коло од шестата носителка Аманда Анисимова.

Најдобриот пласман на ВТА листата на Ѓорческа останува 170. место на кое беше рангирана во 2017 година.