Ѓоковиќ се пласира во четвртфинале на Вимблдон – испиша историја

Лондон – Најдобриот тенисер на сите времиња Новак Ѓоковиќ стигна до четвртфиналето на Вимблдон откако попладнево го победи Роман Сафиулин со 1:3 (6:7(6), 3:6, 6:3,3:6).

Па, релативно рутински… иако не започна баш така. На Новак му требаше малку повеќе време да ја достигне работната температура, да добие чувство за противник со кого не се сретнал речиси две години и кого го победил во секоја од трите средби. Тој го победи по четврти пат, достигнувајќи ја својата 106-та победа на Вимблдон, што го прави тенисер со најмногу триумфи во историјата на овој турнир.

Брејкот на Новак на почетокот, потоа непосредниот одговор на рускиот тенисер и покрај фактот дека Ѓоковиќ генерално сервираше добро за време на турнирот. Во исто време, тоа не беше единствениот брејк што го зеде Сафиулин во почетниот сет. Тој го направи тоа за водство од 4:2, а потоа имаше 5:2, и беше на дофат на голема предност.

Но, брилијантниот Ѓоковиќ спаси два сет-поена на својот сервис, а потоа одговори со ребро-брејк што му овозможи целосен пресврт. Тај-брејк, упорен Сафиулин, но уште поупорен Ѓоковиќ ја искористи четвртата сет-поента за водство од 0:1.

Ѓоковиќ го искористи брејкот за да оди во соблекувалната, а потоа се врати малку олеснет. Играше полесно, ја контролираше ситуацијата, додека Сафиулин направи повеќе грешки и сервираше полошо, што резултираше со сигурна победа во вториот сет. Со два сервис-волеја, Новак го заврши тој сет и се чинеше дека се упатува кон максимална победа.

Овој пат, Сафиулин отиде во соблекувалната да се олади, а се мачеше физички поради колкот. Сепак, таа малку подолга пауза се чинеше дека му помогна да се собере и да се врати во мечот, во што успеа. Донекаде.

Новак му подари брејк на Сафиулин на почетокот од третиот сет, беснеејќи кон својот тим затоа што Русинот ги удираше линиите… Иако српскиот тенисер успеа да стигне до скршеница на ребрата, Сафиулин, дури и со интервенција на докторот, најде подобри решенија и се смири и го доби третиот сет, што стана вистинска мистерија за Ѓоковиќ на последните два Гренд слем турнири.

Четвртиот сет беше сличен на вториот. Новак, кој спречи брејк на самиот почеток, а потоа му го одзеде сервисот на противникот и започна добра серија и сетови 0:3.

Дотогаш целата контрола беше во рацете на Новак и тој го притисна Сафиулин во осмиот гем за да го реши прашањето за победникот со уште еден брејк. 132-от играч во светот не се откажа, па Ѓоковиќ мораше да почека за својот сервис гем и така го заврши овој дуел по речиси три и пол часа.

Во четвртфиналето, Ѓоковиќ ќе игра против подобриот од дуелот помеѓу Огер Алиасим и Давидовиќ Фокин.