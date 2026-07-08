Ѓоковиќ избори уште едно полуфинале во епски меч на Вимблдон

Лондон– Еден од најдобрите тенисери на светот Новак Ѓоковиќ успеа да се пласира во полуфиналето на Вимблдон, откако во најдолгото четвртфинале (5 часа и 14 минути) со 3-2 во сетови (7:6(10), 3:6, 6:3, 7:6(4) и 7:6 (10-4) го совлада канадскиот тенисер Феликс Оже-Алиасиме.

Ѓоковиќ во текот на мечот постојано имаше водство од еден сет, но противникот не дозволи седумкратниот шампион на Вимблдон да го заврши мечот порано, па решаваше петтиот сет и тајбрејк во него.

Со играњето на петти сет Ѓоковиќ стана тенисер со најмногу одиграни мечеви во решавачки сет на Гренд слем турнирите.

Во полуфиналето во петок Новак Ѓоковиќ ќе игра против бранителот на пехарот Јаник Синер, кој претходно го совлада Јан Ленард Штруф од Германија со 3-0 во сетови.

По победата на најдолгиот меч во кариерата на Вимблдон, Ѓоковиќ ги сподели своите чувства со публиката. „Победив благодарение на мојот рекет и големото срце. Што да кажам? Ваквите моменти ме тераат уште да играм тенис“, изјави исцрпениот Ѓоковиќ. „Посакувам ова да беше финале за да не морам да се грижам за тоа како ќе се чувствува моето тело утре, но среќен сум што победив“, додаде тој.

Следува реприза на минатогодишното полуфинале



Претстојната средба со Јаник Синер ќе биде реприза на минатогодишното полуфинале. Потоа Италијанецот победи во три сета, а подоцна во финалето го совлада Карлос Алкараз и го освои турнирот. Алкараз годинава не игра на Вимблдон поради повреда, што го прави патот до титулата малку поотворен.

По победата, Ѓоковиќ со кренати раце ги апсорбира овациите од трибините, а потоа изведе танцова кореографија посветена на неговата ќерка. Неговиот син Стефан и ќерката Тара го следеа мечот до самиот крај. „Им реков да одат да спијат, но тие не ме послушаа. Но, тоа е уште подобро, мило ми е што се тука“, рече Ѓоковиќ. Дали ќе имаат причина да слават во петок, останува да видиме.