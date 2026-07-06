Гаши го поддржува електронското гласање на дијаспората

06/07/2026 12:04

Претседателот на Собранието Африм Гаши ја поддржува идејата за електронско гласање доколку се овозможи идентификација на гласачите и тајност на гласањето. Ги повика координаторите на пратеничките групи да се обидат да ги надминат различните ставови и да постигнат компромис за Изборниот законик.

На брифинг со новинарите претседателот на Собранието Гаши денеска рече дека електронското гласање било и во програмата на неговата политичка партија Алтернатива.

Тој информираше дека на 13 јули е седницата за реконструкција на Владата, која треба да трае два дена, а новите членови на Владата ќе се гласаат поединечно.

На 15 јули е закажана нова седница на која се и опозициските прашања.

Општата расправа за ребалансот на Буџетот ќе трае до 8 јули, кога почнува разгледувањето на амандманите. Поднесени се 224 амандмани, а тој треба да се најде на седница на 23 јули.

На Илинден Гаши годинава ќе се обрати во Крушево. 

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