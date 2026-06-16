Франција – Сенегал 3:1. Мбапе постигна два гола на отворањето на СП и испиша историја

Француската фудбалска репрезентација го победи Сенегал со 3-1 во Њујорк во нивниот прв натпревар од Групата I на Светското првенство. Килијан Мбапе постигна голови за Франција во 66-тата и 96-тата минута, а Бредли Баркола во 82-тата минута. Ибрахим Мбаје постигна гол за Сенегал во 95-тата минута. Натпреварот започна отворено, а Сенегал ја имаше својата прва закана во втората минута, но француската одбрана ја елиминираше опасноста. Кратко потоа, голманот Мењан остана да лежи во толпата по корнер, но успеа да го продолжи натпреварот.

Воведните минути беа обележани со жестока борба на средината на теренот, а двата тима се обидоа да го наметнат својот ритам. Французите постепено ја презедоа контролата врз поседот и се закануваа сè повеќе, но сенегалската одбрана беше добро организирана. Во 19-тата минута, ударот на Дембеле од 20 метри беше блокиран од Ниакате.

Сенегал ја имаше својата најголема шанса на натпреварот во 26-тата минута. По еден брз контранапад, Џексон влезе во шеснаесетникот и шутираше, но неговиот удар беше блокиран од стативата. Кратко потоа следеше пауза за освежување. До крајот на полувремето имаше уште неколку обиди од двете страни.

Во 40-тата минута, ударот на Мане од 20 метри го одбрани Мењан. Во последните секунди од првото полувреме, Сенегал пропушти уште една неверојатна шанса. Мане ја проби левата страна и испрати повратна топка до Сар, кој непречен од никого ја префрли топката над голот од шест метри.

Второто полувреме започна со шансата на Дуе, но неговиот удар од околу 20 метри заврши покрај голот. Сенегал можеше повторно да поведе во 51-вата минута, но Салиба направи лизгачки старт во последната минута за да го спречи Сар да излезе сам пред Мењан. Франција потоа го подигна нивото на игра. Прво, во 53-та минута, Менди одбрани одличен обид на Олисе, а три минути подоцна, сенегалскиот голман го одбрани ударот на Килијан Мбапе, кој беше сам пред него.

Во 58-та минута се случи контроверзен момент. Мбапе падна во шеснаесетникот по контактот со Мане, а Французите побараа пенал. Откако го провери ВАР, иранскиот судија Алиреза Фагани процени дека немало прекршок и дека Мбапе се обидел да изнуди пенал, што предизвика гнев кај француската клупа.

Иницијативата на Франција сепак се исплати во 66-та минута. Олисе го пронајде Мбапе со одлична топка, кој овој пат беше прецизен и го спречи Менди со низок удар од десно за водство од 1-0. Сенегал речиси израмни само две минути подоцна, кога Џексон ја затресе мрежата, но голот беше поништен поради офсајд. Во 82-та минута, Франција го дуплираше водството. Рабио му пружи фантастична асистенција на Баркола, кој го замени Дембеле, кој мирно постигна гол за 2-0.

Вистинската драма се виде во судиското продолжение. Прво, Мбаје го намали дефицитот на 2-1 во петтата минута од судиското продолжение и ја врати надежта на Сенегал. Сепак, само минута подоцна, Килијан Мбапе реши сè. Тој ја прими топката на околу 30 метри, виде дека Менди тргнал од гол-линијата и со фантастичен удар ги постави конечните 3-1.

Со овие два гола, Мбапе испиша нови страници во историјата на францускиот фудбал. Тој го израмни Оливие Жиру на врвот на листата на најдобри стрелци на националниот тим со 57 гола. Тој исто така го достигна Жист Фонтен како најдобар француски стрелец на Светските првенства со 13 гола.