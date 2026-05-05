Франција добива нов гувернер: аналитичарите укажуваат на политичката димензија на одлуката

Оваа недела, претседателот на Франција, Емануел Макрон, официјално го номинираше Емануел Мулин за нов гувернер на Банката на Франција, со што се иницираше последниот чекор во процесот на замена на Франсоа Вилру де Гало, кој се сели на нова позиција во фондацијата „Apprentis d’Auteuil“ на почетокот на јуни.

Француските медиуми претежно ја претставуваат оваа одлука како што се очекуваше. Мулин, поранешниот генерален секретар на Елисејската палата и долгогодишен висок функционер на Министерството за финансии, со недели се смета за главен кандидат. Неговата кариера, која вклучува работа на европски и меѓународни финансиски прашања, често се истакнува како клучен аргумент во корист на континуитетот на економската политика и стабилноста на институцијата.

Во исто време, некои од коментарите во медиумите укажуваат на поширок политички контекст. Мулин се смета за близок соработник на претседателот Макрон, па затоа некои аналитичари го поставуваат прашањето за рамнотежата помеѓу политичката доверба и институционалната независност на централната банка. Оваа тема добива дополнително значење пред претседателските избори во 2027 година, кога се очекува интензивирање на политичките натпревари.

Во економска смисла, очекувањата се дека промената на чело на Банката на Франција нема да донесе ненадејни промени. Како член на Советот на Европската централна банка, гувернерот има важна улога во обликувањето на монетарната политика на еврозоната, но досегашните сигнали укажуваат на продолжување на постојната линија, со фокус на стабилноста на финансискиот систем и контролата на инфлацијата.

Севкупно, извештаите на француските медиуми ја опишуваат оваа промена како комбинација од технички логичен избор и политички значајна одлука, која во наредниот период ќе биде под дополнително внимание на јавноста и финансиските пазари.