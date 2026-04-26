Филипче тврди: Акцијата против Орбановата мафија започна

Изгледа моето „чувство“ е посилно од она што го гледавме на ТВ и го слушнавме во Собранието. Како што најавив, акцијата за разоткривање на Орбановите мафијашки бизниси во Унгарија започна, напиша на платформата Х, претседателот на СДСМ, Венко Филипче.

„На ред се и неговите медиумски мрежи, а со нив и тесните врски на Мицкоски и целата криминална организација ВМРО со Орбан. Конечно, граѓаните ќе можат јасно да видат сè што најавуваме во последните шест месеци. Наскоро доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста во Македонија!”, стои во објавата на Х на Венко Филипче.

Претходно новоизбраниот унгарски лидер Петер Маѓар објави дека олигарси поврзани со Орбан префрлаат десетици милијарди форинти во Обединетите Арапски Емирати, САД, Уругвај и други далечни земји.

„Свесен сум дека Националната даночна и царинска администрација (НАВ) на Унгарија, врз основа на извештаи од банки, суспендираше неколку трансфери со висока вредност поврзани со кругот на Антал Роган поради сомнение за перење пари. Го повикувам раководството на НАВ веднаш да ги замрзне овие украдени средства.

Уште еднаш ги повикувам Генералниот обвинител, Началникот на националната полиција и раководителот на НАВ да ги притворат криминалците кои предизвикаа штета од илјадници милијарди форинти на унгарскиот народ и да не им дозволат да избегаат – пред формирањето на влада на Тиса – во земји од кои екстрадицијата во моментов не е можна.

Исто така, свесен сум дека олигарси поврзани со Орбан почнаа да ги продаваат ТВ2 и други медиуми по цени пониски од пазарните, вклучувајќи го и водечкиот пропаганден медиум поврзан со Роган, Lounge Event Kft. Ги повикувам одговорните домашни и меѓународни инвеститори да се воздржат од стекнување средства поврзани со мафијата; во спротивно, може да се најдат соочени со Националната канцеларија за враќање и заштита на средства.

Исто така, бев информиран дека неколку олигарси веќе ја напуштиле земјата и дека се очекува семејството Месарош да отпатува за Дубаи во наредните денови. Според извештаите, неколку влијателни олигарси веќе ги повлекле своите деца од училиште и организираат доверлив безбедносен персонал за нивното заминување“, напиша Маѓар кој почна да ја демонтира децениската империја на Орбан.