ФИФА шокира со изборот на судии за натпреварот Франција-Мароко

ФИФА го објави судискиот состав за четвртфиналниот натпревар од Светското првенство помеѓу Франција и Мароко (четврток, 9 јули, 22 часот, HTV2), а одлуката предизвика многу реакции во фудбалската заедница.

Иако ФИФА го одредува судискиот состав според критериумите за квалитет и неутралност, фактот дека целиот натпревар ќе го судат судии од земја која е исто така меѓу финалните екипи на турнирот предизвика многу коментари и отвори дискусија на социјалните мрежи.

Имено, главен судија на натпреварот помеѓу Франција и Мароко ќе биде Аргентинецот Факундо Тељо, додека ќе му помагаат сонародниците Хуан Пабло Белати и Габриел Чаде. Четвртиот и петтиот судија, Дарио Херера и Кристијан Наваро, исто така ќе доаѓаат од Аргентина.

Мароканските навивачи, кои сè уште се сеќаваат на полуфиналето на Светското првенство во 2022 година во Катар, реагираа особено силно. Франција победи со 2-0, но натпреварот беше запаметен и по контроверзните судиски одлуки што ги налутија Мароканците.

Во пресрет на новиот натпревар, снимки од контроверзни ситуации од тој натпревар повторно кружат на социјалните мрежи, а многумина се потсетуваат на две ситуации во кои Мароко веруваше дека требало да му биде досуден пенал.

Сега сите се исплашени и тврдат дека Факундо Тељо би можел да биде „човекот со мисија“ на ФИФА.

Дали изборот на судии дополнително ќе го зголеми притисокот пред еден од најочекуваните четвртфинални натпревари, ќе покаже натпреварот што ќе се игра во четврток во 22 часот по хрватско време.