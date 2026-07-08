ФИФА одбива да го поништи жолтиот картон на француската ѕвезда

Милел Олиз ќе игра во четвртфиналето на Светското првенство против Мароко под закана од суспензија. Француската фудбалска федерација побара од ФИФА да го поништи жолтиот картон што го доби во судиското продолжение против Парагвај, но жалбата беше одбиена.

Доколку добие уште еден жолт картон, ќе го пропушти евентуалното полуфинале. За Франција, тоа е дополнителна загриженост пред еден од најважните натпревари на турнирот, а за Дешан, уште еден детаљ што би можел да влијае на планот на играта против непријатниот марокански тим.

Дешан ја потврдува одлуката

Одлуката на управното тело ја потврди и селекторот Дидие Дешан на прес-конференција пред натпреварот со Мароко. „Утрово ја добивме одлуката од ФИФА – картонот важи“, рече францускиот тренер.

Олиз беше казнет во победата на Франција од 1-0 над Парагвај во саботата за судир со Матијас Галарза. Францускиот тим тврдеше дека нивниот играч всушност не го допрел противникот, поради што побараа од ФИФА да го поништи картонот. Да потсетиме, ова се случува откако се поништи скандалот со црвениот картон за Фоларин Балогун, член на репрезентацијата на САД.