ФИФА ќе ги менува правилата за пенал-рулетот во екот на Светското првенство?

ФИФА размислува да ги промени правилата за изведување пенали на средина од Светското првенство за да ги направи пофер натпреварите во елиминацииите кои ќе завршат нерешено и по продолженијата. Според „Тајмс“, управното тело на фудбалот сака да спречи еден тим да добие двојна предност со тоа што ќе го добие првиот удар и ќе ја избере страната на теренот пред своите навивачи.

Според сегашните правила, пред да се изведува пенал серијата, судијата фрла паричка двапати. Првото фрлање одредува кој ќе го изведе првиот удар, а второто одредува од кој гол ќе се изведе пеналот.

Предлогот на ФИФА е да се воведе едно фрлање паричка. Победникот потоа би имал избор: би можел да одлучи дали неговиот тим ќе го изведе првиот удар или ќе ја избере страната на стадионот каде што ќе се изведуваат пеналите. Тимот што ќе го изгуби фрлањето би ја добил преостанатата опција.

ФИФА верува дека таков модел би бил пофер бидејќи би ја елиминирал можноста еден тим да добие две значајни психолошки предности. Во ситуации каде што победникот се одлучува според детали, првиот удар и поддршката од трибините можат да имаат клучно влијание врз изведувачите.

Дебатата беше повторно отворена по неодамнешното финале на Лигата на шампионите, во кое Арсенал ги загуби двете фрлања парички против ПСЖ, давајќи му на францускиот клуб предност. Пример е финалето на Светското првенство во 2022 година, каде што Франција доби право прва да шутира против Аргентина, но пенал-рулетот се играше пред повеќето аргентински навивачи. Аргентина ја освои титулата.

Промената на правилата додека големото натпреварување е веќе во тек би поставило преседан. Сепак, ФИФА очигледно верува дека прашањето е доволно важно за да бара итен одговор пред почетокот на натпреварите за испаѓање, во кои продолженијата и пеналите се веројатно сценарио.

Според „Тајмс“, претставници на ФИФА веќе разговарале со ИФАБ, меѓународното тело одговорно за фудбалските закони. За промената да се спроведе на ова Светско првенство, одлуката мора да се донесе пред првиот натпревар од нокаут фазата, кој се игра во недела.

Доколку ИФАБ го одобри предлогот, во следната рунда од натпреварувањето би можеле да видиме нов ритуал пред изведување на пеналите, во кој една единствена одлука на капитенот би можела да има огромна тежина.