ФИФА го претстави редизајнот на топката Трионда за завршницата на СП 2026

ФИФА претстави специјално издание на топката Трионда, која ќе се користи во финалето на Светското првенство. Иако техничките карактеристики на топката остануваат исти, новата шема на црно-златни бои веднаш го привлече вниманието на Килијан Мбапе за време на последниот тренинг на француската репрезентација.

Пред да им се придружи на своите соиграчи, Мбапе зеде една од новите топки, внимателно ја проучуваше неколку секунди, барајќи разлики во споредба со верзијата од четвртфиналето, а потоа ја спушти на теренот за да го тестира чувството со неколку удари кон голот.

Камерите на Марка го фатија францускиот играч број десет како внимателно ја анализира редизајнираната Трионда. Иако техничките и аеродинамичните спецификации остануваат потполно исти, ФИФА сакаше да ѝ даде на топката посебен, премиум изглед за натпреварите во кои ќе се одлучува за медалите.

🚨Mbappe certainly doesn’t like the new World Cup ball for the Semi finals pic.twitter.com/QHXZQPCDGO — Kalshi Footy (@KalshiFooty) July 13, 2026

Новата Трионда сега доаѓа во елегантна црна боја со златни детали и црвени и розови акценти. Целта на управното тело на фудбалот е да им даде на финалните натпревари од турнирот уникатен визуелен идентитет.

HARD LAUNCH 🏆⚽️ introducing Trionda Final, the official match ball for the @FIFAWorldCup semifinals and final. available 7/7: https://t.co/YvsXObzhfB pic.twitter.com/aSWfzsZmfA — adidas Football (@adidasfootball) July 6, 2026

Овој потег стана вообичаена традиција на ФИФА на неодамнешните Светски првенства. Во Катар 2022 година, беше воведена прилагодена топка (Ал Хилм) за нокаут фазите, додека во Русија 2018, Бразил 2014, Јужна Африка 2010 и Германија 2006 година, ексклузивниот дизајн беше резервиран само за финалето.