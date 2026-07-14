ФИФА го претстави редизајнот на топката Трионда за завршницата на СП 2026

14/07/2026 13:27

ФИФА претстави специјално издание на топката Трионда, која ќе се користи во финалето на Светското првенство. Иако техничките карактеристики на топката остануваат исти, новата шема на црно-златни бои веднаш го привлече вниманието на Килијан Мбапе за време на последниот тренинг на француската репрезентација.

Пред да им се придружи на своите соиграчи, Мбапе зеде една од новите топки, внимателно ја проучуваше неколку секунди, барајќи разлики во споредба со верзијата од четвртфиналето, а потоа ја спушти на теренот за да го тестира чувството со неколку удари кон голот.

Топката Трионда со која се играа натпреварите во групната фаза и елиминациите заклучно со четвртфиналните натпревари

Камерите на Марка го фатија францускиот играч број десет како внимателно ја анализира редизајнираната Трионда. Иако техничките и аеродинамичните спецификации остануваат потполно исти, ФИФА сакаше да ѝ даде на топката посебен, премиум изглед за натпреварите во кои ќе се одлучува за медалите.

Новата Трионда сега доаѓа во елегантна црна боја со златни детали и црвени и розови акценти. Целта на управното тело на фудбалот е да им даде на финалните натпревари од турнирот уникатен визуелен идентитет.

Овој потег стана вообичаена традиција на ФИФА на неодамнешните Светски првенства. Во Катар 2022 година, беше воведена прилагодена топка (Ал Хилм) за нокаут фазите, додека во Русија 2018, Бразил 2014, Јужна Африка 2010 и Германија 2006 година, ексклузивниот дизајн беше резервиран само за финалето.

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