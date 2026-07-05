ФБИ заплени повеќе од 600 дронови околу стадионите на Светското првенство

Филаделфија – Федералното биро за истраги на САД (ФБИ) денес соопшти дека од почетокот на Светското првенство на 11 јуни, запленило повеќе од 600 дронови во близина на фудбалски натпревари откако е утврдено дека ја прекршиле зоната за забрането летање.

Бројот на запленети дронови низ САД се дуплирал за помалку од две недели, објави NBC News. ФБИ, заедно со овластени оператори од локални и федерални агенции за спроведување на законот, ја следи активноста на дронови во близина на стадионите на Светското првенство и собирите на навивачите.

Федералната администрација за авијација (FAA) поставува ограничувања на воздушниот простор, а сопствениците на дронови се одговорни да бидат свесни за тие правила и да ги почитуваат.

Повеќето прекршувања резултираа со казни и запленување на леталата. Според NBC, ФБИ ги предводи напорите за откривање и неутрализирање на неовластени дронови во соработка со федералните, државните и локалните агенции.

Во Канзас Сити, досега се запленети 32 дронови во близина на местата на Светското првенство. „Управувањето со дронови во привремени зони забранети за летање не е само нелегално, туку е и опасно.

Мојата канцеларија е посветена на заштита на нашата заедница и посетителите со тоа што ќе го заштити воздушниот простор од неовластени дронови“, рече американскиот обвинител Р. Метју Прајс.

Тој ги повика граѓаните да пријавуваат дронови што ги кршат правилата.

„Доколку нелегално управувате со дрон, размислете внимателно, бидејќи Министерството за правда на САД ќе ги гони прекршителите“, рече тој.

Според американските власти, зона забранета за летање за дронови ќе биде воспоставена околу стадионот во Далас три часа пред почетокот на секој натпревар од Светското првенство, а ограничувањата ќе останат на сила уште три часа по завршувањето на натпреварот.