Европски парламент бара новинарите да јa вршат својата работа безбедно, без закани

03/05/2026 11:08

Стразбур – Европскиот парламент денеска, по повод Меѓународниот ден на слободата на медиумите, ја повтори својата „непоколеблива посветеност“ на тоа новинарите да ја вршат својата работа „безбедно, без закани, насилство и застрашување“.

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, во изјава објавена на Х рече дека „храброста не треба да биде во описот на работното место на новинарот, а сепак премногу често е“.

– Новинарството не е само работа, тоа е јавен сервис, столб на нашата демократија и затоа вашиот збор е толку важен – нагласи Мецола.

Таа додаде дека затоа Европскиот парламент секогаш ќе биде сојузник во одбраната на слободата на говорот и заштитата на оние кои известуваат и кога известувањето е под закана.

– Тоа го покажавме преку европскиот Закон за слобода на медиумите и преку анти-SLAPP законите кои спречуваат злоупотреба на судски случаи наменети конкретно против новинарите – нагласи Мецола

Поврзани содржини

Шест месеци до изборите во САД. „Претседателот е доста непопуларен“
Како војната во Иран ја зајакна Украина
НАТО одржува тајни состаноци со филмски работници низ Европа и САД
Украинска војска: Околу 50 обиди за руски офанзиви од почетокот на денот
Воздушниот сообраќај над Емиратите повторно нормализиран, укинати мерките на претпазливост
Јеменските власти соопштија дека неидентификувани напаѓачи киднапирале танкер за нафта
Норвешкиот министер за одбрана до Русија: Немате шанси, готово е
Зеленски: Невообичаена активност на границата со Белорусија

Најчитани