Еве што ѝ треба на Хрватска за да се квалификува во нокаут фазата на Светското првенство

Секој ден полека станува појасна сликата за тоа што ѝ треба на Хрватската репрезентацција во сабота против Гана (23:00 часот) за да го обезбеди преминот во нокаут фазата на СП2026.

Во ноќта од четврток кон петок се одиграа последните натпревари од групната фаза во групите Д, Е и Ф. Некои резултати ѝ помогнаа на Хрватска во нејзините пресметки, а некои не.

Во случај на нерешен резултат со Гана

Добрата вест е дека, ако Хрватска освои бод против Гана, дефинитивно ќе ја помине групата како една од осумте најдобри третопласирани екипи. Од претходниот ден е познато дека Шкотска и Јужна Кореја ќе останат зад Хрватска, бидејжи загубија во последното коло и сега мора да се плашат до самиот крај. Меѓу нив ќе бидат Сенегал или Ирак од Група I, кои играат меѓусебно, но досега не освоиле ниту еден бод.

Парагвај остана на третото место во Групата Д со нерешениот резултат против Австралија (0:0) синоќа, но со оглед на тоа што јужноамериканскиот тим заврши со гол разлика од -2, ако „Пламените“ освојат бод против Гана, сигурно ќе се поместат пред нив поради подобрата гол разлика. Ова е одлична вест за Златко Далиќ и компанија бидејќи сега има потврда дека бод во последниот натпревар ќе ги однесе во следната фаза. Уште пред почетокот на натпреварувањето се споменуваше дека четири бода треба да бидат доволни, но сега е официјално.

Интересно е што двата нерешени натпревари вечерва (Шведска – Јапонија 0:0 и Австралија – Парагвај 0:0) им помогнаа на двата тима бидејќи или им донесоа директен премин или ги доведоа до четири бода на третото место во групата. Во ноќта од сабота кон недела, следат уште два натпревари во кои сите тимови би имале корист од делење бодови (Хрватска – Гана и Алжир – Австрија).

Во случај на пораз од Гана

Во овој, не многу пријатен саботен исход, резултатите што се одиграа вечерва не ѝодат во прилог на Хрватска. Дури и тогаш, не е невозможно да продолжи понатаму, но потребни се некои други работи што ќе треба да се совпаднат.

Во тој случај, Хрватска би имала корист од победа на Јапонија против Шведска, што не се случи (1:1), а можна би била и победа на Еквадор против Германија (2:1). Со четири бода, Еквадорците сега дефинитивно се пласираа понатаму, како и претходно споменатиот Парагвај. Единствените тимови од кои Хрватска дефинитивно би била подобра доколку изгубат (со минимална гол-разлика) се Шкотска и Јужна Кореја.

За да може полесно да дише во сабота и да има шанса да продолжи понатаму во случај на пораз, потребни се две од трите работи од натпреварите одиграни во петокот навечер да се совпаднат. Трите споменати работи се: Сенегал не смее да победи против Ирак, Шпанија мора да го победи Уругвај или Нов Зеланд мора да слави против Белгија плус Египет против Иран.

Постојат уште некои пресметки ако се вклучат натпреварите од последниот ден од групната фаза, кои се играат по натпреварот Хрватска – Гана. Ќе треба победа за Узбекистан против ДР Конго и/или Австрија и Алжир да не одиграат нерешено.

Продолжување на Светското првенство

Досега, 14/32 патници го обезбедија своето место во осминафиналето, а уште петмина се квалификуваа, но не е познато каде ќе бидат сместени. Веќе се потврдени четири натпревари: Јужна Африка – Канада, Холандија – Мароко, САД – Босна и Херцеговина и Бразил – Јапонија, додека според пресметките 99% е сигурно дека Германија ќе игра против Парагвај. Што се однесува до Хрватска, постои 42,7 проценти шанса противникот да биде Португалија и 41,3 проценти шанса ние да игра против Колумбија.

Доколку Хрватска ја победи Гана, сигурно ќе биде втора во групата и ќе оди на второто место во Групата К. Таму, Португалија и Колумбија ќе одлучат меѓу себе кој ќе биде прв, а кој втор. Покрај тоа што играат по Хрватска и Гана, ќе можат да ги „изберат“ своите противници. Постои и опција Хрватска да заврши прва во групата со победа против Гана, во тој случај Англија не смее да ја победи Панама. Противник во осминафиналето тогаш би бил еден од третопласираните тимови од групите Е, Х, И, Ј или К. По натпреварите во текот на ноќта од петок кон сабота, потенцијалниот противник во тој случај ќе биде појасен, бидејќи во моментов сè уште има премногу комбинации во игра.