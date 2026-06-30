Еве колку заработил Бекам од паузите за хидратација на Светското првенство досега

Контроверзните паузи за хидратација, една од најголемите вести на Светското првенство во 2026 година, генерираат огромни приходи од рекламирање, а Дејвид Бекам се издвојува како еден од главните корисници. Поранешниот англиски фудбалер и ко-сопственик на Интер Мајами наводно заработува милиони со учество во рекламите што се прикажуваат за време на овие паузи, според Дејли Меил.

Профитабилни рекламни паузи

Задолжителните паузи, воведени во двете полувремиња од натпреварите, траат три минути и беа цел на критики дека се невообичаени во светскиот фудбал, иако се вообичаени во спортот во Северна Америка. Овие моменти се претворија во профитабилен бизнис за телевизиските мрежи, кои ги користат за емитување рекламни блокови.

Бекам како глобална икона

Дејвид Бекам, кој неодамна беше прогласен за мултимилијардер од листата на најбогати на Сандеј Тајмс за 2026 година, е лице на неколку кампањи за големи глобални брендови. Компании како „Пепси“, „Мекдоналдс“, „Лејс“, „Стела Артоа“, „Хоум Депо“, „Бенк оф Америка“, „Веризон“ и „Адидас“ го избраа за да ги искористи максимално своите инвестиции во скапи рекламни термини за време на Светското првенство.

Според анализата на „Дејли меил“, која го цитира Патрик Риш, директор за спортски бизнис на Универзитетот во Вашингтон, заработката на Бекам е астрономска. „Тој заработува околу 25 милиони евра само од овие реклами за Светското првенство. Тоа е доказ за неговата глобална слава, комерцијална привлечност и универзалноста на неговата популарност“, рече професорот.

Риш додаде дека Бекам е вистинска глобална маркетиншка икона. „Тој е една од ретките глобални спортски ѕвезди кои можат да привлечат толку разновиден спектар на брендови. Тој е веднаш препознатлив, господин и личност со интегритет“, нагласи тој.

ФИФА ги отфрла финансиските мотиви

Од друга страна, претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го бранеше воведувањето паузи, негирајќи дека зад тоа стојат финансиски причини. „Главната причина е жештината, но исто така мора да разбереме дека во натпреварување како Светското првенство, кое трае 39 дена и во кое тимовите можат да играат до осум натпревари, исклучително е важно да се има момент за одмор“, објасни тој.

Инфантино увери дека мерката е чисто спортска по природа и не генерира дополнителни приходи за организацијата-чадор на фудбалот. „Нема дополнителни приходи за ФИФА бидејќи сите комерцијални договори се потпишани одамна“, рече тој, заклучувајќи: „Она што е уште поважно за нас е да обезбедиме сите тимови, на секој натпревар, да играат под исти услови!“