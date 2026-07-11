Еве кој игра на Светското првенство вечерва: Спектаклот започнува во 23 часот, Меси игра среде ноќ

Остануваат уште два четвртфинални натпревари, а победниците од натпреварите Норвешка-Англија и Аргентина-Швајцарија ќе се сретнат во полуфиналето.

Светското првенство влегува во својата последна фаза, а вечерва ќе ги дознаеме последните два полуфиналисти. Откако Франција и Шпанија веќе обезбедија голем судир, закажани се уште два четвртфинални натпревари.

Првиот натпревар ќе се игра во 23:00 часот по хрватско време во Мајами, каде што ќе се сретнат Норвешка и Англија. Тоа ќе биде еден од најочекуваните натпревари на турнирот досега, не само поради влоговите, туку и поради директниот судир меѓу двајца одлични напаѓачи – Ерлинг Халанд и Хари Кејн.

Норвешка е една од најголемите приказни на турнирот. Халанд веќе постигна седум гола, елиминирајќи го Бразил и водејќи го својот тим до историско четвртфинале. Англија, од друга страна, повторно го носи товарот на големите очекувања. Кејн има шест гола и знае дека овој натпревар би можел да го дефинира целиот англиски турнир.

Вториот натпревар ќе се игра ноќта од сабота кон недела, во 3:00 часот по хрватско време. Аргентина и Швајцарија ќе се сретнат во Канзас Сити. Актуелните светски шампиони повторно ќе се потпрат на Лионел Меси, кој има осум гола и е на врвот на листата на стрелци заедно со Килијан Мбапе.

Но Швајцарија не сака да биде само позадина за уште една вечер на Меси. За прв пат по 72 години, стигна до четвртфиналето на Светското првенство и објавува дека не доаѓа да ја восхитува Аргентина, туку да се обиде да направи големо изненадување.

РЕКЛАМА

Победниците од вечервашните натпревари ќе играат меѓусебно во полуфиналето, што значи дека фудбалскиот свет би можел да добие уште еден голем класик: Англија против Аргентина, Кејн против Меси или сосема неочекуван полуфинален судир помеѓу Норвешка и Швајцарија.