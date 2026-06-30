Еуфорија во БиХ: Кафулињата смеат да работат до утрото, а може да одите на работа кога ќе се разбудите

Владата на Федерацијата Босна и Херцеговина ги пушти сите сопирачки.

Фудбалската еуфорија во Босна и Херцеговина отиде толку далеку што владата на Федерацијата Босна и Херцеговина, еден од двата ентитета во земјата, им препорача на работодавците да го поместат почетокот на работното време на 2 јули поради доцниот почеток на натпреварот од Светското првенство помеѓу репрезентацијата на БиХ и домаќинот САД, кој ќе се игра од среда до четврток во 2 часот наутро.

Ова е препорака од владата, дадена на предлог на Федералното министерство за труд и социјална политика. На работодавците им се препорачува, доколку е можно, да ја прилагодат организацијата на работата со подоцнежен почеток на работниот ден или да им дозволат на вработените кои сакаат да користат годишен одмор, платен или неплатен.

До зори

Владата на Федерацијата Босна и Херцеговина, исто така, им препорача на локалните единици да им дозволат на угостителските објекти да работат до 6 часот наутро за да можат граѓаните заедно да го гледаат натпреварот.

Федералниот министер за труд и социјална политика Аднан Делиќ (Народ и правда) рече дека препораката не е дадена затоа што еден натпревар е поважен од работата, туку затоа што постојат моменти што „го надминуваат спортот“ и стануваат дел од заедничкото сеќавање на земјата.

„Нашата репрезентација ја обедини Босна и Херцеговина на начин на кој малкумина можат. Кога целата земја дише како една, институциите имаат обврска да ја препознаат вредноста на таквите моменти“, рече Делиќ.

Овие мерки не беа предложени од државните власти на БиХ или од властите на ентитетот Република Српска. Организирано гледање и навивање за репрезентацијата на БиХ е забележано главно во мнозинските бошњачки заедници, а не е забележано во Република Српска или во мнозинските хрватски заедници во БиХ. Таму, организацијата на гледање на натпреварите на хрватската фудбалска репрезентација е традиционално многу посилно организирана.