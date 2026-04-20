Ердоган најави построги правилата за оружје по нападите во училиштата

20/04/2026 21:42

Турција ќе ги заостри правилата за поседување оружје и ќе ги зголеми казните за сопствениците чии деца ќе дојдат во допир со огнено оружје, изјави претседателот Реџеп Тајип Ердоган по смртоносните напади во училиштата минатата недела.

Во вториот од двата одвоени напади беа убиени осум ученици и еден наставник во југоисточната провинција Кахраманмараш, што ја шокираше јавноста во земјата каде што вакво насилство е реткост. Ердоган најави и дополнителни мерки за следење на интернетот како дел од одговорот на Владата на инцидентите.

