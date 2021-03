Ентони Хопкинс е најстариот актер номиниран за Оскар за најдобра машка улога

САД– На 83 години, Ентони Хопкинс нема намера да се пензионира.

Прославениот актер заработи номинација за Оскар за најдобар актер во понеделникот за улогата во „ The Father“, што го прави најстариот актер номиниран во таа категорија во историјата на Оскарите.

Ричард Фарнсворт претходно го држеше рекордот на 79-годишна возраст за неговата номинација во 2000 година за „ The Straight Story “, додека Хенри Фонда е најстариот победник за најдобар актер, освојувајќи го Оскарот за „ On Golden Pond“ во 1982 година кога имаше 76 години.

Кристофер Пламер, кој почина минатиот месец, е најстариот номиниран и победник во која било категорија глума, освојувајќи Оскар за споредна машка улога за „ Beginners“ кога имал 82 години и номинација за најдобра споредна улога за „Сите пари на светот“ кога имал 88 години .

Во меѓувреме, Хопкинс беше номиниран заедно со Риз Ахмед за „ Sound of Metal “, Гери Олдман за „ Mank “, Чадвик Бозман за „ Ma Rainey’s Black Bottom “ и Стивен Јун за „ Minari “.

Хопкинс беше номиниран пет пати претходно, за „The Silence of the Lambs”, “The Remains of the Day”, “Nixon”, “Amistad” и “The Two Popes.” Освои Оскар само за “Silence of the Lambs.”

„ The Father“ заработи шест номинации за Оскар во понеделникот, вклучително и за најдобар филм и најдобра споредна женска улога за Оливија Колман. (Ројтерс)