Електронски рочишта и побрзи судски постапки со новиот Закон за парнична постапка

03/07/2026 12:56

Собранието со 81 глас „за“, девет „против“ и без воздржани го усвои новиот Закон за парнична постапка, кој според Министерството за правда претставува значаен чекор во реформите на правосудниот систем и неговото усогласување со европските стандарди.

Со законските измени се предвидува подобрување на ефикасноста на судските постапки, нивно поедноставување и забрзување, како и зајакнување на правната сигурност и заштитата на правата на граѓаните и правните лица.

Новиот закон ја зајакнува улогата на судот при утврдувањето на фактичката состојба, воведува дигитални алатки во работата на судовите и овозможува поефикасно водење на постапките, особено кај споровите со помала вредност.

Една од позначајните новини е можноста судските писмена да се доставуваат електронски, како и одржувањето рочишта преку електронски средства, со цел да се намалат трошоците и да се скрати времетраењето на постапките.

Законот предвидува и воведување претставнички тужби за заштита на колективните права и интереси, со што се прошируваат механизмите за правна заштита.

Од Министерството за правда посочуваат дека законските решенија се усогласени со останатите системски прописи и се дел од реформската агенда насочена кон поефикасно судство, владеење на правото и зголемување на довербата на граѓаните во институциите. објави Скопје1.мк

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