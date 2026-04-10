Екипажот на „Артемис“ вечерва се спушта на Земјата. Леталото ќе се претвори во огнена топка

10/04/2026 08:48
Екипажот на „Артемис II“, од лево: Џереми Хансен, командант Рид Вајсман, Кристина Кох и Виктор Гловер (Фото: АП)

Четиричлениот екипаж на вселенското летало „Орион“ ја завршува својата мисија околу Месечината и е закажано да слета во океанот недалеку од брегот на Сан Диего. Спуштањето е закажано за сабота во 2:07 часот по хрватско време.

Целата постапка на слетување, која започнува со одвојување на Европскиот сервисен модул, трае приближно 42 минути. Повторното влегување во атмосферата на Земјата и спуштањето во океанот се сметаат за најопасниот дел од мисијата „Артемис II“.

Во процесот на повторно влегување, ќе ја погоди видливата атмосфера на околу 120 километри над Тихиот Океан со брзина од 38.000 км/ч, доволно брзо за да лета од Лос Анџелес до Њујорк за околу 6 минути.

За неколку секунди, температурите на неговиот топлински штит широк 5 метри ќе се искачат на околу 2.760 °C, приближно половина од температурата на површината на Сонцето, додека бродот брзо забавува во електрично наелектризирана огнена топка од атмосферско триење.

На Стармер му е „преку глава“ семејствата да плаќаат повисоки сметки ппради потезите на Трамп или Путин
Вработените во Белата куќа се предупредени да не користат привилегирани информации за да се обложуваат
Саудиска Арабија ќе произведува 600.000 барели дневно помалку заради оштетените енергетски постројки
Масовни откажувања на летови поради штрајкот на кабинскиот персонал на „Луфтханза“
Трамп го испраќа Венс во Пакистан, ќе го претвори ли кревкото примирје со Иран во мировен договор
Трамп ги нападна Карлсон, Овенс, Џонс… „Ова се глупави луѓе. Сите го знаат тоа“
Зошто обраќањето на Меланија Трамп за случајот со Епштајн создаде проблем за Белата куќа
Трамп: Иран не смее да им наплаќа на танкерите за премин низ Ормускиот теснец

