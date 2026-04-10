Екипажот на „Артемис“ вечерва се спушта на Земјата. Леталото ќе се претвори во огнена топка

Четиричлениот екипаж на вселенското летало „Орион“ ја завршува својата мисија околу Месечината и е закажано да слета во океанот недалеку од брегот на Сан Диего. Спуштањето е закажано за сабота во 2:07 часот по хрватско време.

Целата постапка на слетување, која започнува со одвојување на Европскиот сервисен модул, трае приближно 42 минути. Повторното влегување во атмосферата на Земјата и спуштањето во океанот се сметаат за најопасниот дел од мисијата „Артемис II“.

Во процесот на повторно влегување, ќе ја погоди видливата атмосфера на околу 120 километри над Тихиот Океан со брзина од 38.000 км/ч, доволно брзо за да лета од Лос Анџелес до Њујорк за околу 6 минути.

За неколку секунди, температурите на неговиот топлински штит широк 5 метри ќе се искачат на околу 2.760 °C, приближно половина од температурата на површината на Сонцето, додека бродот брзо забавува во електрично наелектризирана огнена топка од атмосферско триење.