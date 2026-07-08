Египетскиот тренер полн со гнев: Судиска неправда, ФИФА сака Меси да остане на турнирот

Селекторот на Египет, Хосам Хасан, вети дека нема да гледа ниту една минута од Светското првенство откако почувствува дека неговиот тим „претрпе неправда“ против Аргентина, откакоЛионел Меси инспирираше чудесен пресврт од два гола негатива.

Египет рано поведе преку Јасер Ибрахим и мислеше дека ја удвои својата предност на почетокот на второто полувреме, но голот на Мостафа Зико беше поништен поради прекршок на Марван Атија во подготовката на акцијата. Зико го зголеми резултатот на 2-0 набргу потоа, пред Кристијан Ромеро да врати еден гол за Аргентина, а Меси да израмни, постигнувајќи го својот осми гол на турнирот и 21. на Светското првенство.

Египет беше разбеснет и поради то што францускиот судија, Франсоа Летесие не досуди прекршок неколку секунди пред Енцо Фернандез да го постигне победничкиот гол, а Хасан откри дека тие се спротивставиле на изборот на Летесие пред натпреварот.

Но, поранешниот напаѓач го насочи поголемиот дел од својот гнев кон ФИФА, која ја обвини дека сака да ги задржи актуелните шампиони во натпреварувањето по секоја цена. „Сè е околу парите. Тие сакаат Меси да остане на турнирот“, рече Хасан. „Во фудбалот, многу работи се случуваат надвор од теренот поради интереси. Она што се случи беше неправедно. Египет заслужи да се квалификува. Ние бевме подобриот тим“.

Хасан, кој останува водечки стрелец на Египет, еден гол пред Мохамед Салах, додаде: „Зошто нема фер игра во спортот? Не сакам да се обидувам да го кажам убаво овде со убави зборови. Денес бевме третирани неправедно. Претрпевме неправда. Тоа е мој начин да се изјаснам и да се застанам. Нема да гледам друг натпревар на ова турнир“.

Зико, исто така, ги обвини судиите дека ги фаворизираат своите противници. „Откако направивме 2-0, сè отиде против нас“, рече тој. „Не знам зошто овој втор гол беше поништен“.

Селекторот на Аргентина, Лионел Скалони, мораше да го прекине интервјуто по натпреварот откако се расплака. Тој му оддаде почит на Меси откако 39-годишникот се опорави откако виде дека неговиот пенал во првото полувреме му беше одбранет од извонредниот Мостафа Шобеир. „Меси промаши пенал, но повторно ја бара топката и вози, повторно и повторно“, рече тој. „Ми се наежуваат морници, да бидам искрен. Ова сме ние, како Аргентинци. Играме од срце“.