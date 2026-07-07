Едношалтерски систем за увоз, извоз и транспорт на стока, најави министерот Николоски

Националниот едношалтерски систем (НЕС) претставува еден од најзначајните проекти за дигитализација и модернизација на постапките со увозот, извозот и транзитот на стоки. Неговата цел е да обезбеди единствена електронска платформа преку која компаниите ќе може побргу и поефикасно да ги спроведуваат законските постапки поврзани со надворешната трговија – истакна денеска заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски на седницата на која претседаваше со Комитетот за управување со НЕС.

На Комитетот беше потврдено успешното завршување на тендерската постапка, како и информацијата за склучување на договорот со најповолниот понудувач за испорака и инсталација на новиот едношалтерски систем НЕС.

Според договорот, избраниот конзорциум има обврска до крајот на 2027 година да го операционализира системот и да го стави во функција. Овој софтвер подразбира дека во иднина сите дозволи за увоз, извоз и транзит, како и плаќањето, ќе се одвива по електронски пат на една точка.

Целта на реформата е да ја олесни трговијата преку рационализација на процесите при апликација и издавање дозволи, да се постигне размена на податоци меѓу сите инститиуции на национално ниво, подобра соработка, како и координирани активности во рамките на овој систем.

– Република Македонија е дел од проектот за олеснување на транспортот и трговијата во земјите од Западен Балкан, каде што една од компонентите е имплементацијатa и на овој Национален едношалтерски систем, што подразбира целосна замена на тековниот систем за управување со дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки со нов систем – се вели во соопштението од Министерството за транспорт.