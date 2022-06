Џони Деп победи во случајот против Амбер Херд кој заврши како убиство-самоубиство

ФЕРФЕКС, Вирџинија, САД – Поротата во средата пресуди во корист на Џони Деп во неговата тужба за клевета против поранешната сопруга Амбер Херд, оправдувајќи го неговиот став дека Херд измислила тврдења дека таа била злоставувана од Деп пред и за време на нивниот краток брак.

Поротата, исто така, заклучи во корист на Херд, која рече дека била клеветена од адвокатот на Деп кога тој ги нарекол нејзините наводи за злоупотреба како измама.

Членовите на поротата одлучија дека Деп треба да добие отштета од 10,35 милиони долари, додека Херд треба да добие 2 милиони долари.

Пресудите ставаат крај на телевизиското судење за кое Деп се надеваше дека ќе помогне да се врати неговата репутација, иако тоа се претвори во спектакл на злобен брак. Фановите – претежно на страната на Деп – се наредија во текот на ноќта за да седнат во судницата. Луѓето кои не можеа да влезат се наредија на улица за да ги бодрат Деп и Херд секогаш кога некој ќе се појави надвор.

Деп ја тужеше Херд за клевета во окружниот суд во Ферфакс поради текстот од декември 2018 година што таа го напиша во „Вашингтон пост“, во кој се опишува себеси како „јавна личност која застапува семејна злоупотреба“. Неговите адвокати рекоа дека тој бил оцрнет со написот, иако во него никогаш не се спомнувало неговото име.

Додека случајот наводно се однесувал на клевета, поголемиот дел од сведочењето се фокусираше на тоа дали Херд била физички и сексуално малтретирана, како што таа тврдеше. Херд наброја повеќе од десетина наводни напади, вклучително и тепачка во Австралија – каде Деп го снимаше продолжението на „Пиратите од Карибите“ – во која Деп го загуби врвот на средниот прст, а Херд рече дека била сексуално нападната со шише со алкохол.

Деп рече дека никогаш не ја удрил Херд и никогаш не бил надвор од контрола кога пиел, иако адвокатите на Херд ги истакнаа СМС пораките што Деп им ги испраќал на пријателите во кои раскажувал за обилното количество алкохол и дрога што ги земал во тоа време. Нејзините адвокати, исто така, покажаа дека Деп испраќал текстови во кои ѝ се извинувал на Херд за неговото однесување и напишал профани пораки на пријател во кои Деп рекол дека сака да ја убие Херд и да го оскверни нејзиното мртво тело.

На некој начин, судењето беше повторување на тужбата што Деп ја поднесе во Обединетото Кралство против британски таблоид, откако беше опишан како „тепач на сопругата“. Судијата во тој случај пресуди во корист на весникот откако откри дека Херд ја кажува вистината во нејзините описи на злоупотреба.

Во случајот во Вирџинија, Деп мораше да докаже не само дека никогаш не ја нападнал Херд, туку дека написот на Херд – кој првенствено се фокусираше на јавната политика поврзана со семејното насилство – го клеветел. Тој, исто така, мораше да докаже дека Херд ја напишала статијата со вистинска злоба. И за да бара отштета, тој мораше да докаже дека нејзината статија предизвикала штета на неговиот углед, за разлика од кој било број други написи пред и по делот на Херд во кој се детализирани наводите против него.

Деп, во своето последно сведочење пред поротата, рече дека судењето му дало шанса да го исчисти своето име на начин на кој судењето во Велика Британија никогаш не го дозволувал.

„Без разлика што ќе се случи, стигнав овде и ја кажав вистината и зборував за она што го носам на грб, неволно, шест години“. изјави Деп.

Херд, од друга страна, рече дека судењето е тешко искушение нанесено од оркестрирана кампања за оцрнување предводена од Деп.

„Џони ми вети – ми вети – дека ќе ми го уништи животот, дека ќе ми ја уништи кариерата. Ќе ми го одземе животот“, рече Херд во последното сведочење.

Случајот маѓепса милиони преку неговото телевизиско покривање и страсните следбеници на социјалните мрежи кои расчленуваа сè, од манирите на актерите до можната симболика на она што го носат. И двајцата изведувачи излегуваат од судењето со распадната репутација со нејасни изгледи за нивните кариери.

Ерик Роуз, експерт за управување со кризи и комуникации во Лос Анџелес, го нарече судењето „класично убиство-самоубиство“.

„Од перспектива на управување со репутацијата, не може да има победници“, рече тој. „Тие се раскрвавија еден со друг. Сега станува потешко за студијата да ангажираат кој било актер затоа што потенцијално отуѓувате голем дел од вашата публика на која можеби не ѝ се допаѓа фактот што сте ги задржале Џони или Амбер за одреден проект, бидејќи чувствата сега се толку силни“.

Деп, кој трипати беше номиниран за Оскар за најдобар актер, до последните години беше ѕвезда што можеше да наплати с. Неговиот пресврт како капетан Џек Спароу во филмот „Пиратите од Карибите“ помогна да се претвори во глобална франшиза, но тој ја загуби таа улога. (Тимовите на Херд и Деп се обвинуваат еден со друг.) Тој исто така беше заменет како насловен лик во третиот спин-оф на „Фантастични ѕверови“, „Злосторствата на Гринделвалд“.

И покрај сведочењето на судењето дека може да биде насилен, навредлив и надвор од контрола, Деп доби овации во вторникот вечерта во Лондон, откако настапи околу 40 минути со Џеф Бек во Ројал Алберт Хол. Тој претходно имаше турнеја со Џо Пери и Алис Купер како групата „Холивудски вампири“.

Актерската кариера на Херд беше поскромна, а нејзините само две претстојни улоги се во мал филм и претстојното продолжение на „Аквамен“ што треба да излезе следната година.

Адвокатите на Деп се бореа да го задржат случајот во Вирџинија, делумно затоа што државниот закон обезбеди некои правни предности во споредба со Калифорнија, каде што живеат двајцата. Судијата одлучи дека Вирџинија е прифатлив форум за случајот бидејќи печатарските машини и онлајн серверите на „Вашингтон пост“ се во округот. (АП)