Двобојот за светската титула во шах закажан за ноември

02/05/2026 14:01

Двобојот за титулата светски шаховски првак во машка конкуренција ќе се одржи од 23 ноември до 17 декември оваа година, објави Меѓународната шаховска федерација (ФИДЕ).
Индиецот Гукеш Домараџу ќе ја брани титулата против предизвикувачот од Узбекистан, Јавокир Синдаров.
ФИДЕ објави дека веќе е отворена постапка за избор на домаќин за натпреварот, а организаторот треба да обезбеди награден фонд од најмалку 2,5 милиони долари.
Синдаров избори можност да го предизвика светскиот првак, откако триумфираше на турнирот на кандидатите што минатиот месец се одржа во Кипар.
Светската титула во шах е во сопственост на Индиецот Домараџу од 2024 година, кога го победи Кинезот Лирен Динг./МИА

