Два гола на Халанд во победата од 4:1 на Норвешка над борбениот Ирак за прво место во најтешката група

Норвешката фудбалска репрезентација го победи Ирак со 4-1 во првото коло од Група I на Светското првенство. Ерлинг Халанд беше херој за Норвешка со два гола, третиот гол го постигна Лео Остигард. Ајмен Хусеин постигна гол за Ирак, но му беше припишан и автогол на крајот од натпреварот. На почетокот на првото полувреме, Ирак покажа дека не дошол само да се брани. Норвежаните се мачеа со разиграните Ирачани, но еден одличен потег го промени текот на натпреварот.

Норвешка поведе во 29-тата минута со голот на Халанд. На тоа му претходеше одличен потег. Антонио Нуса на левата страна го играше Дејвид Молер Волф, кој испрати остра и прецизна топка со левата нога во далечната статива. Ерлинг Халанд се протна таму и го постигна својот прв гол на Светското првенство од неколку метри.

Ирак не се предаде и израмни во 39-тата минута со голот на Ајмен Хусеин. Ирачкиот центарфор ги искористи своите најсилни оружја, а тоа се скокот и ударот со глава. Амир Ал-Амари му нафрли од левата страна, а Хусеин се избори за простор во средината, скокна и ја испрати топката со глава во небранетиот агол од мрежата на Ниланд.

Но, четири минути подоцна Халанд повторно постигна гол. Норвешкиот напаѓач ја искористи големата грешка на Ирачаните. Голманот Џалал Хасан доби вратена топка од својот одбранбен играч. Халанд беше брз и упорен во пресингот и успеа да го блокира додавањето на голманот на Ирак и да ја испрати топката во мрежата.

Норвежаните ја потврдија победата во 77-тата минута. Мартин Одегард фрли од корнер, а голманот Лео Остигард се бореше со својот голман и постигна гол со глава од втората статива за да го зголеми водството на Норвешка на 1:3. Ова беше првиот допир на Остигард, кој влезе минута пред да постигне гол.

Ајмен Хусеин одигра одлична игра за Ирак, но на крајот беше заслужен за автогол. По корнерот, пред голот на Ирак имаше гужва. Кристијан Торствегт првично беше запишан како стрелец, но на крајот топката се одби од несреќниот Хусеин.

Со тој гол во 97-та минута, Норвешка стигна до првото место во Група I, што е официјално најсилната група на ова Светско првенство. Франција го победи Сенегал со 3:1, а Норвешка има подобра гол-разлика. Но, на крајот, првиот фактор за одлучување за пласманот ќе биде односот меѓу средбите, а дури потоа и гол-разликата.